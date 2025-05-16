En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Nilay Sağın'ın bir süredir ciddi kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.