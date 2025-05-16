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En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Şarkıcı Simge Sağın, kalp rahatsızlığı ile mücadele eden 45 yaşındaki ablasının vefat ettiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı bugün gözyaşları içinde ablasını son yolculuğuna uğurladı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:39
En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Nilay Sağın'ın bir süredir ciddi kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Acı haberi alan Simge Sağın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla cenaze detaylarını paylaştı.

En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Sağın'ın hayranları ve meslektaşları, bu zor gününde başarılı sanatçının yanında olduklarını belirterek taziye mesajları yayınladı.

En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

EN ACI VEDA...

Simge Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ablasını bugün gözyaşları içinde uğurladı.

En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Ayakta durmaya güçlük çeken ünlü şarkıcıya sevenleri destek oldu.