En acı veda... Şarkıcı Simge Sağın ablasını gözyaşlarıyla uğurluyor!

Nilay Sağın'ın bir süredir ciddi kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Acı haberi alan Simge Sağın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla cenaze detaylarını paylaştı. Sağın'ın hayranları ve meslektaşları, bu zor gününde başarılı sanatçının yanında olduklarını belirterek taziye mesajları yayınladı. EN ACI VEDA... Simge Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ablasını bugün gözyaşları içinde uğurladı. Ayakta durmaya güçlük çeken ünlü şarkıcıya sevenleri destek oldu. Özellikle son yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan ve milyonlarca dinleyiciye hitap eden Simge Sağın, özel hayatında ise oldukça hassas bir yapıya sahip olmasıyla tanınıyor. Ablası Nilay Sağın ile çok yakın bir ilişkisi olduğu bilinen sanatçının, bu kaybı derin bir şekilde yaşayacağı tahmin ediliyor. Kamuoyunun da yakından takip ettiği cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, Simge Sağın'a destek mesajları gelmeye devam ediyor.