Endonezyalı milyarder düğün için İstanbul’u seçti! 100 milyonluk düğünün hazırlığı 1 yıl sürdü...

Ertesi gün de büyük bir tekneyle misafirlere Boğaz turu yaptırıldı. Bu organizasyon için yaklaşık 2.7 milyon Euro yani 100 milyon harcandı. Eşsiz güzelliğiyle herkesi büyüleyen İstanbul Boğazı, daha çok düğüne ev sahipliği yapacak. Her geçen gün ilginin daha da arttığı bu lokasyonlarımızda dünyanın sayılı zenginlerinin görkemli düğünlerine şahit olmaya devam edeceğiz.

ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Düğün alanı bordo ve mor ortancalar, pembe güllerle donatıldı.

Nikah seremonisi için Boğaz kenarında bir bölüm düzenlendi. Etraf beyaz güllerle süslendi.

Gelinin ve damadın arkadaşları aynı renkte giyindi.

Düğün sonunda led ışıklarla saray boydan boya yeni evli yazılarıyla donatıldı.