Endonezyalı milyarder düğün için İstanbul'u seçti! 100 milyonluk düğünün hazırlığı 1 yıl sürdü...
Dünyanın sayılı zenginlerinin gözdesi Türkiye oldu! Bali United Futbol Kulübü'nün sahibi Pieter Tanuri'nin kızı Adelle Odelia Tanuri ile 1.2 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri listesine giren Haryanto Tjiptodihardjo'nun oğlu Phillip Tjipto, önceki gün Boğaz'da evlendi. Dillere destan düğün için hazırlıklar 1 yıl öncesinden başladı. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı tören için performans sanatçıları Avrupa'dan getirildi. 2.7 milyon Euro harcanan düğünde konuklara tekne ile Boğaz gezisi düzenlendi.
Giriş Tarihi: 27.10.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 07:41