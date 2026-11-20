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Engin Altan Düzyatan tozlu rafları indirdi! Yıllar öncesinin karelerini yayınladı, eski hali gündeme oturdu...
Engin Altan Düzyatan tozlu rafları indirdi! Yıllar öncesinin karelerini yayınladı, eski hali gündeme oturdu...
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarına nostalji rüzgarı estirdi. Arşivinden çıkan kareleri takipçileriyle paylaşan Düzyatan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 12:00