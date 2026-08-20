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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...
Birçok başarılı projede sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın serveti duyanları şaşkına çevirdi! Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde olan ünlü isim, bu kez serveti ile magazin gündemine giriş yaptı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 08:35