Trend Galeri Trend Magazin Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Birçok başarılı projede sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın serveti duyanları şaşkına çevirdi! Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde olan ünlü isim, bu kez serveti ile magazin gündemine giriş yaptı.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 08:35
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, çocuklarıyla tatile çıktı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Ailesiyle birlikte Afrika'ya giden oyuncu, okyanus kenarında çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Atlantik Okyanusu'nda denize giren çocuklarıyla eğlenen ikili,

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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

sahilde gördükleri penguenlerin önünde poz verdi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gözlerini açtı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Üniversite macerasına 9 Eylül Üniversites Tiyatro Bölümü ile adım atan Düzyatan, mezuniyetinden sonra Ruhsar (2001) dizisi ile kamera karşısında yerini aldı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyer hayatında ilk günden bu yana inanılmaz yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Düzyatan yalnızca kariyeri ile değil, aynı zamanda ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

İŞTE SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ DERLEDİK...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Afrika tatilinde inanılmaz anlar! Okyanusta yanlarına kadar geldiler...

AJDA PEKKAN

En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.