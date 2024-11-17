Engin Altan Düzyatan'dan A Para'da samimi açıklamalar! "Geleneklere bağlı çocuklar yetiştiriyoruz"

ENGİN ALTAN DÜZYATAN



Bu yıl iki üç tane sinema filmi yaptık. 22 Kasım'da Dünya Varmış filmi vizyona girecek. Benim için ilginç bir deneyim oldu. Çünkü ilk kez içinde komedi barındıran bir filmde rol aldım. Heyecanlıyım. Üniversitedeyken komedi oynamayı çok severdim ama profesyonel hayatımda hiç denk gelmemişti.

'Dünyanın bir anda sonu gelse ne olurdu' konusu yurt dışında çok yapılan, denenen bir konu. Biz de bu konu çok işlenmiyor. Çok karşılığı olan bir iş değildi. Bizim topraklarımızda olsa bu hikâye nasıl olurdu sorusuna yanıt arayacağız bu filmde. Benim oynadığım karakter de kendilerini korumak için kapatan bir taksici.

