Engin Altan Düzyatan'dan A Para'da samimi açıklamalar! "Geleneklere bağlı çocuklar yetiştiriyoruz"

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İlk defa böyle bir rol oynuyorum. İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda 6-7 yıl arabam yoktu. Hep taksi kullanırdım. Bazıları filozof gibi olurlar. Filmdeki taksi şoförü de biraz öyle. Felsefik yanı olan, bıçkın mahalle delikanlısının hayatı Gece ile kesişiyor ve kendilerini elitlerin içinde buluyor. KÜFÜRLÜ ESPRİLERİ SEVMİYORUM Yoğun tempomu çocuklarıma göre ayarlıyorum. İlk zamanlarında Diriliş setindeydim, gece sahnemiz yoktu. 5'te eve gelip güzel vakit geçirme imkânımız oluyordu. Çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Çocukların da programları yoğun. İkisinin de spora merakı var. Sporcu olarak yetişmelerini destekliyorum. Hem disiplin hem ahlak açısından yaptıkları sporları destekliyorum. Kuralları Neslişah koyuyor. 45 dakikadan fazla tablete bakamıyorlar mesela. Oturduğumuz sitede mahalle kültürünü devam ettiriyoruz. Komşuculuk yapıyoruz. Geleneksel aile değerlerine de özellikle önem veriyoruz. Ben o kültürle büyüdüm. Akşam yemeği bizde aileyle yenirdi. Üniversitede bile eve gider yemeğimi ailemle yer, ondan sonra arkadaşlarımla çıkardım. Alışık olduğum bir kültürdü. Neslişahların ailesi de aynı kültürü savunan bir aile. Doğal olarak ailelerimizin yapısı da birbirine benziyor. Özel günlerde beraber olmaya çalışıyoruz. Aile içindeki paylaşım çok kıymetli. Bir çocuğun anneanneyle babaanneyle büyümesi çok önemli. Ben de öyle büyüdüm. Şimdi her şeye kolay ulaşılıyor. Eskiden bir tane ayakkabı çıkardı, ablam almıştı. Ayağım büyüsün de ablamınkini giyeyim diye beklerdim. AİLEDE HERKESİN ORTAK BİR NOKTASI VAR Emir ve Alara televizyon izlemiyorlar. Beni televizyonda görmediler, bir dizimi izlemediler. Ender Abi'yle damat kayınpeder ilişkisinden öte arkadaş ilişkimiz var. Aramızda 10 yaş var. Kafalarımız aynı. Tutkularımız aynı. Spordan hoşlanıyoruz, ikimizde de motosiklet ve araba tutkusu var. NEDİM SABAN Mert Asutay, Aziz Sarvan, Ecmel İs, Aşkın Şenol, Mert Aykul ve Dilara Mücaviroğlu'ndan oluşan çok değerli bir kadromuz var. Komediye ciddiyetle yaklaşıyorlar. Çünkü herkesi ağlatırsın ama güldürmek zor. Neyse ki bizim oyunda öyle bir şey yaşanmadı, herkes çok güldü. Kira konusunu bu hale getiren Kadıköy Belediyesi'dir. Korkunç bir kıyım başlattı. Bilet fiyatlarını yükseltince tiyatro çok para kazanıyor algısı yarattılar ama öyle değil. Bu algı tüm Türkiye'ye sirayet etti. Şu anda kiralar pandemiden bu yana 4 kat yükseldi. Ses düzeni de 2 katına çıkmış. Fırsatçılık da var maalesef. ÇİÇEK DİLLİGİL Nedim yemek konusunda hassas. Menü yapmayı seven bir insan. Bütün siparişleri kendi verir. Oyunda, provada harcadığı emek kadar yemek siparişi vermeye de emek veriyor. Mert Asutay ile daha önce de beraber oynadık. Ailemin içinden biridir, yakın dostumuz. Bir sene bana kimse dokunmasın ben balıkçılık yapacağım dedi. Nedim metni getirince, o rolün tam Mert'in olduğunu düşündüm. O da kabul etti. Güler yüzlü ve tatlı bir çift olduk onunla. Süt firmasıyla anlaşıp oyuna onları sponsor yaptı. Gelenlere süt dağıttı. İnanılmaz zeki bir adam, çok başarılı bir tiyatrocu. Hızlı düşünüp hızlı uyguluyor.