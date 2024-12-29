Trend Galeri Trend Magazin Enis Destan'ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın'dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Enis Destan'ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın'dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız ismi Enis Destan, geçtiğimiz gün kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Futbolcunun annesi Gül Destan, sosyal medya paylaşımında müstakbel gelini için sert yorumlarda bulunmuştu. Nişanlılıklarını onaylamadığını söyleyen Gül Destan'ın söylemleri magazine bomba gibi düşmüştü. İstenmeyen gelin olarak anılan Arzum Kuruçalı ve nişanlısı Enis Destan'a ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tam destek geldi! İşte güzel şarkıcının "Aferin çocuğa" dediği ve çok konuşulan o yorumu!