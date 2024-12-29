Trend Galeri Trend Magazin Enis Destan'ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın'dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Enis Destan'ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın'dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız ismi Enis Destan, geçtiğimiz gün kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Futbolcunun annesi Gül Destan, sosyal medya paylaşımında müstakbel gelini için sert yorumlarda bulunmuştu. Nişanlılıklarını onaylamadığını söyleyen Gül Destan'ın söylemleri magazine bomba gibi düşmüştü. İstenmeyen gelin olarak anılan Arzum Kuruçalı ve nişanlısı Enis Destan'a ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tam destek geldi! İşte güzel şarkıcının "Aferin çocuğa" dediği ve çok konuşulan o yorumu!

Giriş Tarihi: 29.12.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:55
Enis Destan’ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın’dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Magazin gündemine oturan olaya bir yenisi daha eklendi. Şarkıları ve olaylı söylemeleriyle her daim çok konuşulan Demet Akalın, genç çifte destek yorumunda bulundu.

Enis Destan’ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın’dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Geçtiğimiz gün genç futbolcu Enis Destan, kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmıştı.

Enis Destan’ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın’dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müstakbel gelinini istemediklerini dile getirmişti.

Enis Destan’ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın’dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

ANNESİ ÇİLEDEN ÇIKTI!

Oğlunun nişanına gitmeyen anne Gül Destan'ın, şu sözleri gündeme oturmuştu.

Enis Destan’ın annesi müstakbel gelinine ağzına geleni saymıştı! Şarkıcı Demet Akalın’dan futbolcuya destek yorumu geldi: Kız fıstık gibi çocuğa da aferin...

"10 YAŞ BÜÇÜK"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli.

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