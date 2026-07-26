Trend Galeri Trend Magazin Erkan Kolçak Köstendil'le boşanan Cansu Tosun Ege'de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Erkan Kolçak Köstendil'le boşanan Cansu Tosun Ege'de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Erkan Kolçak Köstendil ile yollarını ayıran Cansu Tosun, soluğu Ege kıyılarında aldı. Kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan oyuncunun keyifli anları objektiflere yansıdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.07.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 07:46
Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Cansu Tosun kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucağına almıştı. Ünlü çift, bu şekilde ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Ancak ünlü çift hakkında gelen boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un 8 yıllık evliliklerini sona erdirdiği öğrenilmişti.

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Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Ünlü çift, Gemlik Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanarak evliliklerini sonlandırmıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Marsel adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Marsel'in velayeti ise anne Cansu Tosun'a verilmişti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

İLK BOŞANMA AÇIKLAMASI ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'DEN GELMİŞTİ!

Cihangir'de objektiflere yansıyan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, tatilden yeni döndüğünü söyledi. Oğlu Marsel'in doğum gününü kutladıklarını anlatan Köstendil, kutlamada eski eşi Cansu Tosun'un da bulunması hakkında "Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Her şey yolunda" demişti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

EGE'DE KURTLARINI DÖKTÜ!

Erkan Kolçak Köstendil ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Cansu Tosun, yaz tatilini Ege kıyılarında geçirmeye devam ediyor. Boşandıktan sonra sık sık kız arkadaşlarıyla tatile çıkan oyuncu, yine soluğu Bodrum'da aldı. Gün boyu deniz keyfi yapan Tosun, sonrasında partiye katıldı. Kız arkadaşlarıyla birlikte eğlenen oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Yollarını ayırsalar da anne-baba olarak bağlarını koparmayan ünlü oyuncular, oğullarının yeni yaşı için bir araya gelerek örnek bir duruş sergiliyor.

Sessiz sedasız gerçekleşen ayrılığın ardından eski eşler oğulları Marsel'in mezuniyet töreni için bir araya gelmişti. Paylaşımda ise "Aslan gibi bir mezun verdik" ifadeleri dikkat çekmişti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

OĞULLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER!

Öte yandan çift, geçen günlerde de oğulları Marsel'in doğum gününde aynı karede yer almıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Köstendil, oğulları Marsel'in doğum günü pastasındaki mumları üflediği anları ve eski eşi Cansu Tosun ile birlikte yer aldıkları kareleri hikaye bölümüne ekledi.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

GEÇEN HAFTA DA SAHRA IŞIK BOŞANMIŞTI

Survivor performansıyla tanınan Sahra Işık, 2019'da evlendiği iş insanı İdris Aybirdi ile tek celsede boşandı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi'nin Pamir adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

YAKIN ZAMANDA BOŞANAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSE İREM HELVACIOĞLU

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuştu.

Helvacıoğlu ardından işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI.

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürmüştü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

EVLERİ AYIRDILAR

İddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlerini ayırmıştı. Kaspar'ın aynı zamanda kendisine ait kafenin karşısında yeni bir daire tuttuğu konuşulurken, Ural Kaspar hakkında "Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürülmüştü.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Boşanmasının ardından Helvacıoğlu, Instagram profilinden "Kaspar" soyadını kaldırmış, eşiyle olan aşk karelerini de silmişti.

Daha sonra Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret etmişti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

Hayatında kendisine ve kızına yeni bir sayfa açan İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınlamıştı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

Erkan Kolçak Köstendil’le boşanan Cansu Tosun Ege’de kurtlarını döktü! Kız arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu...

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.