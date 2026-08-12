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Eser Yenenler'den 'geleneksel su balesi' şovu! Eşi Berfu Yenenler o anları paylaştı: İşte detaylar...
Eser Yenenler'den 'geleneksel su balesi' şovu! Eşi Berfu Yenenler o anları paylaştı: İşte detaylar...
2019 yılında ünlü komedyen Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, sık sık paylaşımlarıyla mutlu evliliğini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in 'geleneksel su balesi' yaptığı anları paylaşarak takipçilerini kahkahaya boğdu.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:00