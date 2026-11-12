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Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilikleri hedef alan 'kanka' çıkışı: "Büyük ahlaksızlık"

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, evliliklerde yaşanan sorunların bazen hiç beklenmedik kişilerden kaynaklanabildiğine dikkat çekti! Eşinin bir arkadaşının kendisini aldatması için kocasını cesaretlendirdiğini anlatan Sakallıoğlu, "Ortalık şerefsiz dolu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 06:40
Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşinin bir arkadaşının kocasını aldatmaya teşvik ettiğini anlattı:
"Benim eşime bir arkadaşı şey dedi: 'Kanka, hiç canın çekmiyor mu lan?' Yani demek istiyor ki Yasemin'i aldat.
Ortalık şerefsiz dolu. Evinize geliyorlar, yemeğinizi yiyorlar, sonra sizin eşinizi doldurmaya çalışıyorlar."

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Bu yaklaşımın evliliklere zarar verdiğini belirten ünlü komedyen sözlerine şöyle devam etti:
"Bu büyük ahlaksızlık. Çünkü erkekler arasında çapkınlığı erkeklik zannediyorlar. Kendi hayatınıza ne yaparsanız yapın, evlilerin düzenini bozmaya çalışmayın."

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Bu sözleri bir de evinize girip çıkan bir bekârın söylemesi daha da berbattır.

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Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Bu noktada iş yine erkekte bitiyor. Bekâr arkadaşlarına "Kanka canın hiç çekmiyor mu?" deme cesareti verilmemeli!
İşte bu yüzden kadınlar evlendikten sonra erkeğini önce bekâr erkek arkadaşlarından, sonra da erkek ortamlarından uzaklaştırıyor.

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Bu durum bazı kadınlar için de geçerli.
Elbette erkek ya da kadını tamamen arkadaş ortamından koparmanın dezavantajları da var. Dışarıdaki hayattan kopmak, eve kapanmak kadın ve erkeğin zamanla yaşam enerjisini azaltabiliyor.

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Bu yüzden evli çiftler genelde evli çiftlerle takılıyor ve daha az sorun yaşanıyor!
Genelleme yapmamak lazım. Sabah programlarında bazen klasik aileler arasında da neler yaşandığını görüp sonra "Hani marjinal bizdik" deniyor!

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

Peki, vatandaş Sakallıoğlu'nun isyanına ne diyor?
İşte öne çıkan bazı yorumlar:
"Yasemin kesinlikle çok haklı. Kadınların düşmanı yine hemcinsleri sanılıyor ama erkeklerin başına ne geliyorsa bu 'kanka' denen tiplerden geliyor."

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

"Evliliğe dışarıdan müdahale eden, bekâr hayatını dayatmaya çalışan o 'arkadaş' profili her evlilikte var maalesef. Adamın mutlu yuvasını bozmak için resmen gaza getiriyor."
"Bu 'kanka' kisvesi altında gezen fitneci tiplerden herkes dertli."

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

"Bazı çevreler evliliği adeta bir 'kurtlar sofrası' ya da kısıtlayıcı bir alan gibi gösterip erkeği gaza getirmeyi marifet sanıyor. O arkadaş müsveddeleri kendi hayatlarındaki boşluğu başkalarının yuvasını bozarak doldurmaya çalışıyor."
"Magazin programlarında falan eleştirmişler ama halkın nabzı tam olarak bu. Herkesin etrafında böyle bozguncu bir 'kanka' mutlaka vardır."

Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilikleri hedef alan ’kanka’ çıkışı: Büyük ahlaksızlık

"Dışarıdan bakınca herkes çok masum ama evli çiftlerin arasına nifak sokan o 'gizli düşman' arkadaş profili gerçeği maalesef var."
"Evlenen adam boş beleş çevresinden de kopacak hem de tamamen!"
Özetle vatandaşın tespitleri böyle.
Peki, ne yapmalı?
Bence öncelikle "Erkekliğin şanı çapkınlıktır" diyen eziklerden uzak durmak lazım. Bu tipler genelde bekâr kalmış ya da evliliği becerememiş kişiler oluyor. Kendi mutsuzluklarını çevrelerine bulaştırmaya çalışıyorlar.Ve bu durumu sadece erkek açısından ele almamak lazım. Evliliğe nifak sokan 'bozguncu' kadın kankalar da var.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör