Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilikleri hedef alan 'kanka' çıkışı: "Büyük ahlaksızlık"

"Dışarıdan bakınca herkes çok masum ama evli çiftlerin arasına nifak sokan o 'gizli düşman' arkadaş profili gerçeği maalesef var."

"Evlenen adam boş beleş çevresinden de kopacak hem de tamamen!"

Özetle vatandaşın tespitleri böyle.

Peki, ne yapmalı?

Bence öncelikle "Erkekliğin şanı çapkınlıktır" diyen eziklerden uzak durmak lazım. Bu tipler genelde bekâr kalmış ya da evliliği becerememiş kişiler oluyor. Kendi mutsuzluklarını çevrelerine bulaştırmaya çalışıyorlar.Ve bu durumu sadece erkek açısından ele almamak lazım. Evliliğe nifak sokan 'bozguncu' kadın kankalar da var.