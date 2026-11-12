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Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilikleri hedef alan 'kanka' çıkışı: 'Büyük ahlaksızlık'
Eşini aldatması için böyle gaza getirmişler! Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilikleri hedef alan 'kanka' çıkışı: "Büyük ahlaksızlık"
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, evliliklerde yaşanan sorunların bazen hiç beklenmedik kişilerden kaynaklanabildiğine dikkat çekti! Eşinin bir arkadaşının kendisini aldatması için kocasını cesaretlendirdiğini anlatan Sakallıoğlu, "Ortalık şerefsiz dolu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 06:40