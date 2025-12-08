Trend Galeri Trend Magazin Eşini bir an olsun yalnız bırakmadı! Abu Dabi’ye giden Barış Arduç’a eşi Gupse Özay eşlik etti!

'Deliha' filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya geldi. Ünlü çiftten Arduç, bugün Abu Dabi'ye gitti. Ünlü oyuncuyu eşi yalnız bırakmadı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 08.12.2025 19:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 19:54
"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, aşklarını 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Gupse Özay, geçen haftalarda bir programa konuk olmuştu.

'KOCAMA BAK BE'

Özay kendisine bir hayranı tarafından gelen, "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" yorumuna içtenlikle cevap vermişti.

"BİR ARA DİYORDUM"

Güzel oyuncu yorum karşılık, "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey" yanıtını vererek salonu kahkahaya boğmuştu.

"BENİM KARIM DOĞRU SÖYLEMİŞTİR"

Gupse Özay'ın açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, eşi Barış Arduç'tan beklenen cevap geldi. Biricik eşinin sözlerini onaylayan Arduç, "Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜ ÇİFT ABU DABİ'DE!

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bugün bir etkinliğe katılmak üzere Abu Dabi'nin yolunu tuttu.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncu Arduç'u eşi Gupse Özay yalnız bırakmadı.

HAVALİMANINDA SARMAŞ DOLAŞ GEZDİLER

Havalimanına inen çift, sarmaş dolaş halleriyle dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR!

Gupse Özay'ın eşini yalnız bırakmadığı o anlar kameralara böyle yansıdı.

Ünlü oyuncu Arduç, daha sonra bir röportaj verdi.

Ünlü çift yaptıkları açıklamalarla dikkat çekerken aynı zamanda kızları Jan Asya'yla da ilgi odağı oluyor.

