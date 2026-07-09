Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç'tan ezber bozan "küçük araba" açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü hediyesi olarak kendisine aldığı ufak otomobili hakkında konuşan şarkıcı, "İstanbul'da olduğum zamanlarda genellikle onu kullanıyorum. Küçük arabam çok keyifli. Umarım bu tür arabalar daha da yaygınlaşır. Bence trafiğe tek çözüm gibi" diyerek güldü.