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Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç'tan ezber bozan "küçük araba" açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü hediyesi olarak aldığı küçük arabasıyla magazin gündemine oturan Kıraç, katıldığı davette samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 08:46
Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

17 Haziran'da 54 yaşına giren ünlü şarkıcı Kıraç, doğum gününde eşi Ayşe Şule Bilgiç'in hazırladığı sürprizle büyük bir sevinç yaşamıştı.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Bilgiç'in hediye ettiği minik araba, ünlü sanatçının yüzünü güldürürken ortaya çıkan eğlenceli anlar sosyal medyada da ilgi odağı olmuştu.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Eşiyle basın mensuplarının sorularını ayak üstü cevaplayan Kıraç, "İnanılmaz heyecanlıyım şuan. Her gün mutlaka onunla geziyorum" demişti.

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Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Kıraç son olarak önceki gün bir davette görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Kıraç, "Aslında hastayım ama bu daveti kıramadım" dedi.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü hediyesi olarak kendisine aldığı ufak otomobili hakkında konuşan şarkıcı, "İstanbul'da olduğum zamanlarda genellikle onu kullanıyorum. Küçük arabam çok keyifli. Umarım bu tür arabalar daha da yaygınlaşır. Bence trafiğe tek çözüm gibi" diyerek güldü.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

MAGAZİN DÜNYASININ SEVİLEN DİĞER ÇİFTLERİNE BAKIN!

ALİŞAN-BUSE VAROL

Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol'un uyumu, hayranları tarafından da sık sık takdir ediliyor.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz aylarda 50. yaşını kutlamıştı. Eşi Buse Varol ise sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla ünlü ismin doğum gününü aşk dolu sözlerle kutlamıştı.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Varol'un "Canım aşkım, iyi ki doğdun. Nice mutlu yaşların olsun çocuklarımızla. Seni seviyorum" notunu düştüğü romantik paylaşıma beğeni yağmıştı.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

"NİCE GÜZEL MUTLU YAŞLARIN OLSUN SEVGİLİ EŞİM"

Ardından da bu kareyi yayınlayan Varol, "Nice güzel mutlu yaşların olsun sevgili eşim♥️ Güzel ailemizle, çocuklarımızla🙏 iyi ki doğmuşsun🥳 iyisiyle, kötüsüyle bir yaş daha geride kaldı🫶 50 oldun valla aşkım" mesajıyla aşkını ilan etmişti.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Öte yandan geçen günlerde Alişan ve Buse Varol yıl dönümlerini romantik bir kutlamayla taçlandırmıştı.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti:

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."

2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim."

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.

Eşinin aldığı hediye çok konuşulmuştu! Kıraç’tan ezber bozan küçük araba açıklaması!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu.