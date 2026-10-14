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Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır'ın en kıymetli hediyesi...

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutladı. Kız bebek bekleyen Bahadır'ın bu yeni paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni alırken, magazin dünyasında da ses getirdi.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 09:00
Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü için yaptığı kutlama paylaşımıyla gündeme geldi.

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

Bahadır; 14 Ekim 1977 doğumlu olan Emir Ersoy'un doğum gününü, anlamlı açıklaması ile sosyal medya hesabında paylaştığı kareyle kutladı.

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ BU KAREYLE KUTLADI!

Ünlü çiftin bu samimi ve doğal fotoğrafı, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

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Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

EN KIYMETLİ HEDİYESİ…

Bahadır, açıklama kısmına ise bunları yazdı:

Hayatımın en kıymetli hediyesi…
Her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun…
İyi ki birbirimizi bulmuşuz.Seninle yaş almak ,daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim🙏
İyi ki doğdun ❤️
Seni çok seviyorum…

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti de belli olmuştu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıkmıştı.

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

Anne olmak için geri sayıma başlayan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

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Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ