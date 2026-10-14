Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır’ın en kıymetli hediyesi...

EN KIYMETLİ HEDİYESİ…

Bahadır, açıklama kısmına ise bunları yazdı:

Hayatımın en kıymetli hediyesi…

Her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun…

İyi ki birbirimizi bulmuşuz.Seninle yaş almak ,daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim🙏

İyi ki doğdun ❤️

Seni çok seviyorum…