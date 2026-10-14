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Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır'ın en kıymetli hediyesi...
Eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! Anne adayı Gökçe Bahadır'ın en kıymetli hediyesi...
Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutladı. Kız bebek bekleyen Bahadır'ın bu yeni paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni alırken, magazin dünyasında da ses getirdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 09:00