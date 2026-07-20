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Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. 6 aylık hamile olan ünlü isim, beyaz plaj elbisesiyle denize girip eşine poz verirken Caner Yıldırım'ın sahil boyunca sürdürdüğü fotoğraf mesaisi objektiflere böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 10:11
Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

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Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Bebek heyecanı gün geçtikçe artan ünlü çift, yaz sezonunu açarak soluğu Bodrum'da aldı. Kızları Mavi ile deniz ve güneşin tadını çıkaran Yıldırım ailesi, geçtiğimiz günlerde plajda objektiflere takıldı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Tam 6 aylık hamile olan Gamze Erçel, karnı burnunda haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Deniz kenarında eşi Caner Yıldırım'a saatlerce modellik yapan Erçel, adeta sahili fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

ÖNCE BEYAZ ELBİS EY LE SUYA GİRDİ, SONRA ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlk olarak beyaz plaj elbisesiyle denize girerek dalgaların içinde poz veren güzel fenomen, en iyi kareyi yakalayabilmek için adeta şekilden şekle girdi. Çekimin ardından üzerini değiştiren Erçel, farklı kombinleriyle kumsalda poz vermeye devam etti.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Eşinin bir dediğini iki etmeyen Caner Yıldırım ise elinden fotoğraf makinesini düşürmedi.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Erçel'in hamilelik pozlarını kusursuz çekebilmek için dakikalarca deklanşöre basan Yıldırım'ın plajdaki zorlu ve neşeli fotoğraf mesaisi saniye saniye görüntülendi.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Erçel geçtiğimiz günlerde de karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Doğuma kısa bir süre kala Gamze Erçel'in kareleri takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.