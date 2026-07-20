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Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!
Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. 6 aylık hamile olan ünlü isim, beyaz plaj elbisesiyle denize girip eşine poz verirken Caner Yıldırım'ın sahil boyunca sürdürdüğü fotoğraf mesaisi objektiflere böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 10:11