Eşinin plajda zorlu mesaisi... 6 aylık hamile Gamze Erçel karnı burnunda poz için şekilden şekle girdi!

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.