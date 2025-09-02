Trend
Eşiyle boşanacağı iddia edilmişti! Dilan Çıtak'tan manidar paylaşım: "Yaptığım yanlış seçimlerle vedalaştım"
Şarkıcı Dilan Çıtak'ın, 2022 yılında evlendiği eşi Levnet Dörter ile boşanacağı iddia edilmişti. Taraflar arasında herhangi bir açıklama gelmezken, Çıtak'ın yaptığı "Yaptığım yanlış seçimlerle vedalaştım" paylaşım, kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:07