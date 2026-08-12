Eski eşe "misilleme" gibi aşk! Burak Elmas'ın gönlünü kaptırdığı ünlü oyuncu kim?

Boşanmanın üstünden çok zaman geçmeden Sevil Sabancı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü işadamı Ferhat Ferhangil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Burak Elmas'tan misilleme gecikmedi ve ondan da sürpriz bir aşk haberi geldi. Öğrendim ki, Burak Bey de yeni bir aşka yelken açmış. Ancak Burak Bey, eski eşi gibi yine kendi çevrelerinden değil bu kez sanat dünyasından ünlü bir isme gönlünü kaptırmış.