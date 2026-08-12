Eski eşe "misilleme" gibi aşk! Burak Elmas'ın gönlünü kaptırdığı ünlü oyuncu kim?
Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı habere göre; 25 yıllık evliliklerini yakın zamanda noktalayan Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile Yelda Süren, hayatlarında çoktan yeni sayfalar açtı. Yelda Süren'in iş insanı Ferhat Ferhangil ile ilişkiye başlamasının ardından, Burak Elmas da sanat dünyasından bir oyunculuğuyla aşka adım attı. Eski eşlerin boşanmanın ardından saklamadan yaşadıkları bu yeni ilişkiler, magazin ve cemiyet gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:51