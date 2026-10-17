Eski eşinden Soner Olgun'a acı veda! “Sen benim gençliğimdin”

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" şarkılarıyla hafızalara kazınan Soner Olgun'dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Soner Olgun'un ölümünün ardından eski eşi Özlem Koldaş'tan da duygusal bir veda mesajı geldi. Koldaş, yaptığı paylaşımda "Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk" sözleriyle dikkat çekti. Koldaş'ın bu içten ifadeleri, sanatçının sevenlerini duygulandırdı.