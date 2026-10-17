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Eski eşinden Soner Olgun'a acı veda! “Sen benim gençliğimdin”

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" şarkılarıyla hafızalara kazınan Soner Olgun'dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Soner Olgun'un ölümünün ardından eski eşi Özlem Koldaş'tan da duygusal bir veda mesajı geldi. Koldaş, yaptığı paylaşımda "Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk" sözleriyle dikkat çekti. Koldaş'ın bu içten ifadeleri, sanatçının sevenlerini duygulandırdı.

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 09:40
Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

Türk müziğinin sevilen isimlerinden, seslendirdiği "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer edinen ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen sanatçının, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Olgun'un vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

Posta'da yer alan habere göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Soner Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Müzik kariyeri boyunca kendine özgü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerinin hafızasında iz bıraktı. Alpay'ın cenazesinde vasiyet krizi! 34 yıllık hayat arkadaşı ile ailesi defin yeri konusunda karşı karşıya

Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

Sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, sevenleri de büyük bir kayıp yaşadı. Şarkılarıyla dinleyicilerinin hayatına dokunan Olgun, geride unutulmayacak eserler ve kendisini seven geniş bir kitle bıraktı.

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Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre Soner Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının ailesi, yakınları, dostları ve sevenleri, bu törende bir araya gelerek usta isme veda edecek. Olgun'un vefatı, Türk müziğinde bıraktığı iz ve eserleriyle hatırlanacak bir dönemin de hüzünlü anlarından biri olarak hafızalara kazınacak.

Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

Soner Olgun'un zorlu tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan isimlerden biri olan eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaparak ünlü müzisyene veda etti.

Koldaş, yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın. Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük; ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın.

Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

Son günlerinde elinden tutarken, sana bakarken, acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti: Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı. Bugün seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum.

"ELİF'İMİZ BANA EMANET"
Ama bir şeyi biliyorum; sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin. Ve bugün dönüp baktığımda, bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor: İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun, iyi ki bunca yılı birlikte yaşadık. Şimdi seni uğurlamak zorundayım ama ben sana elveda diyemiyorum Sonerciğim; çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der? Huzurla uyu canım Sonerciğim, Elif'imiz bana emanet ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin.

Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

SONER OLGUN KİMDİR?

1959 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü "Letafet" ile müzik dünyasına adım attı.

Eski eşinden Soner Olgun’a acı veda! Sen benim gençliğimdin

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör