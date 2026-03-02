Trend
Eski nişanlısının tehditleri bezdirdi! Tuğçe Tayfur "Sana bedel ödeteceğim" mesajını mahkemeye taşıdı: 10 yıl hapis isteniyor!
Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'nın ayrılığın ardından kendisine sosyal medya üzerinden şantaj, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollaması üzerine suç duyurusunda bulundu. "İkimiz de yanacağız, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesajlar yollayan Kalfa hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 07:19