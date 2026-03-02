Trend Galeri Trend Magazin Eski nişanlısının tehditleri bezdirdi! Tuğçe Tayfur "Sana bedel ödeteceğim" mesajını mahkemeye taşıdı: 10 yıl hapis isteniyor!

Eski nişanlısının tehditleri bezdirdi! Tuğçe Tayfur "Sana bedel ödeteceğim" mesajını mahkemeye taşıdı: 10 yıl hapis isteniyor!

Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'nın ayrılığın ardından kendisine sosyal medya üzerinden şantaj, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollaması üzerine suç duyurusunda bulundu. "İkimiz de yanacağız, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesajlar yollayan Kalfa hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 07:19
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 2023 yılında eski nişanlısı iş adamı Burak Kalfa ile ayrılığın ardından hakaret, tehdit ve şantaj gördüğü gerekesiyle Kalfa hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde; ayrılık sonrası şüphelinin kendisine sosyal medya ve WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj içerikli mesaj ve video yolladığını, uyuşturucu kullandığını iddia ederek elinde görüntülerinin olduğunu, bunu haberlere servis edeceğini söylediğini dile getirdi. Dilekçede Tayfur, Burak Kalfa'nın, oğlunun bu şekilde velayetini kaybedeceğini söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

"İKİMİZ DE YANACAĞIZ"
Dilekçede Tuğçe Tayfur yabancı bir kişiden kendisine "İkimiz de yanacağız, 2 saat bütün haber siteleri ailen, akraban herkes, her şeyi izleyecek. K...ık, erkek meraklısı, bekle lan, 2 saat içinde dediğimi yap, yakarım buraları, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesaj geldiğini söyledi.

"SANA HAYAT YOK"

Tayfur şüphelinin daha sonra Burak isimli Instagram hesabı üzerinden kendisine şu mesajı attığını belirtti: "Sana sahne, şarkı yok, bütün çevrem iptal, sana nefes, hayat yok, sakla mesajımı. Seni öyle bir dibe vuracağım ki bir daha çıkamayacaksın." Tayfur, Burak Kalfa isimli hesaptan ise "Kız o.....u çocuğu, sonunda bulmuşsun duvar kağıdı ustasını. Kızım sana vicdan azabı duyuyordum ama zamanı gelince patlatacağım" diye bir mesaj daha aldığını belirtti.

KADINA TEHDİT, ŞANTAJ VE HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI
ŞÜPHELİ Burak Kalfa ifadesinde whatsapp hattının kendisine ait olmadığını, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollamadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Savcılık konuyla ilgili iddianame hazırladı.

10 YIL HAPİS İSTENİYOR!

İddianamede Kalfa'nın gönderdiği mesajların ardından hakkında dava açılması için yeterli delilin oluştuğu belirtildi. Şüpheli hakkında 'kadına karşı tehdit', 'şantaj', 'hakaret' suçlarından 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Öte yandan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'la da çalkantılı bir boşanma sürecinin içinde. Peki bu süreçte neler olmuştu?

Avukat Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşinin birden fazla kez kendisini aldattığını iddia etmişti.

Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Dava dosyasında öne çıkan iddialara göre, Muhammet Aydın Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahip olduğu kafede gizlice buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda Y.D., kameralara yakalanmamak ve rezil olmamak istediğini belirtmişti.

Dosyada ayrıca M.K. adlı kadınla cinsel içerikli konuşmalar ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiası da yer alıyor. Boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

2009'da ilk eşi Tolga Ertuğrul'la evlenen Tuğçe Tayfur, 2010'da bu evliliğini sonlandırdı. İkinci eşi Taner Şafak'la 2012'de nikah masasına oturan Tayfur, 2017'de oğlu Taner Efe'yi kucağına aldı. Bu evlilik ise 2019'da sona erdi.

2023'te Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kız dünyaya getirdi. Eşinin ihanetlerini öğrendikten sonra boşanma kararı alan Tayfur'un yakın çevresine, "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği öğrenildi.

Arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği eşi Muhammet Aydın'a 'ihanet' gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddia edilmişti.

Dava dosyasında öne sürülen, Aydın'ın 3 farklı kadınla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu söylenilen mesajlar yer almıştı.

MUHAMMET AYDIN AÇIKLAMA YAPTI!

Kamuoyunda geniş yankı bulan boşanma ve ihanet iddiaları şoke ederken, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Ayfın konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapmıştı.

"NELER ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİLİRİM"

Boşanma davasının Tayfur değil kendisini açtığını söyleyen Muhammet Aydın, şu ifadeleri aktardı: "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı, bir Allah bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var, evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var davayı açan maalesef benim. Hakkımızda hayırlısı olsun"

"ÇOK ŞEY YAŞANDI, ÇOK ACI ÇEKİLDİ"

Aydın açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil; sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda da hayırlısı olsun"

"CANIM KIZLARIM ANNENİZİ ALDATMADIM"

Son paylaşımında iki kızına seslenen Aydın, "Can parçalarım, can kızlarım. Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde de zaten bileceksiniz de gene de babanız açıklama yapmış olsun" ifadeleriyle ihanet iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün ünlü çift, Nişantaşı'nda görüntülendi.

TUĞÇE TAYFUR'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın'la görüntülendi ve gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ALDATMALARINDAN BAHSEDİYORUM"

Tuğçe Tayfur'a sorulan soru üzerine, "Yaptıkları çıkmasın diye istemiyor. Aldatmalarından bahsediyorum. Barışma yok ama çaba var" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı'nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın'la görüntülendi