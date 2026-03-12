Trend
Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu! Minik Atlas sevimliliğiyle büyüledi!
Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz gün Paris'te bir araya geldi. Cansel Elçin ve minik oğlu Atlas, Tuba Büyüküstün'le Paris sokaklarında vakit geçirdi. O anlar takipçilerin büyük beğenisini kazandı. İşte iki ünlü oyuncunun o eğlenceli anları!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 23:55