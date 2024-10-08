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Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can'ın desteklediği Mutlu Kaya'nın son hali!

Bir dönem katıldığı şarkı yarışmasıyla gönüllere taht kuran ve ünlü şarkıcı Sibel Can'a benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, sosyal medyada gündem oldu. Diyarbakır'da yaşayan Mutlu Kaya'yı eski erkek arkadaşı başından vurmuştu. Mutlu Kaya, adeta ölümden dönmüştü. Yıllarca yaşam mücadelesi veren genç şarkıcı hayata tutunmayı başardı. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Mutlu Kaya'nın son hali dikkat çekti. Mutlu Kaya yaşadığı tüm zorluklara rağmen güçlü olmayı başardı. İşte merak edenler için son hali…

Giriş Tarihi: 08.10.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:15
Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can’ın desteklediği Mutlu Kaya’nın son hali!

Onu katıldığı bir şarkı yarışması ve Sibel Can'a olan benzerliğiyle tanıdık… Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş. Zor günleri geride bırakan genç şarkı sosyal medya gündem oldu. İşte son hali…

Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can’ın desteklediği Mutlu Kaya’nın son hali!

Instagram'da hayatı ve iyileşmek için verdiği mücadeleyi paylaşan Mutlu Kaya takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can’ın desteklediği Mutlu Kaya’nın son hali!

Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya güzelliğiyle ve azmi ile ilgi odağı oldu.

Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can’ın desteklediği Mutlu Kaya’nın son hali!

İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can’ın desteklediği Mutlu Kaya’nın son hali!

Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali | Video

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