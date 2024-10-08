Eski sevgilisi tarafından başından vurulunca hayatı tamamen değişti! İşte Sibel Can'ın desteklediği Mutlu Kaya'nın son hali!

Bir dönem katıldığı şarkı yarışmasıyla gönüllere taht kuran ve ünlü şarkıcı Sibel Can'a benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, sosyal medyada gündem oldu. Diyarbakır'da yaşayan Mutlu Kaya'yı eski erkek arkadaşı başından vurmuştu. Mutlu Kaya, adeta ölümden dönmüştü. Yıllarca yaşam mücadelesi veren genç şarkıcı hayata tutunmayı başardı. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Mutlu Kaya'nın son hali dikkat çekti. Mutlu Kaya yaşadığı tüm zorluklara rağmen güçlü olmayı başardı. İşte merak edenler için son hali…