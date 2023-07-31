Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali | Video
Katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan ve adını duyuran Mutlu Kaya, 2015 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü. Kaya, bu olaydan sonra hayata tutunmak için ise elinden geleni yaptı. İşte Mutlu Kaya’nın son hali...
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