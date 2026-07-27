Trend
Galeri
Trend Magazin
Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!
Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!
İş insanı Abdurrahman Aydın ile olaylı şekilde yollarını ayıran oyuncu Biran Damla Yılmaz, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik tedbirlerini artırdı. Eski sevgilisiyle yargıya taşınan iddialar ve gerilimli süreç sonrası zor günler geçiren ünlü oyuncu, çareyi koruma tutmakta buldu.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:41