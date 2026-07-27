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Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

İş insanı Abdurrahman Aydın ile olaylı şekilde yollarını ayıran oyuncu Biran Damla Yılmaz, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik tedbirlerini artırdı. Eski sevgilisiyle yargıya taşınan iddialar ve gerilimli süreç sonrası zor günler geçiren ünlü oyuncu, çareyi koruma tutmakta buldu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:41
Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

İş adamı Abdurrahman Aydın'dan yaşadıkları olaylı aşk sonrası ayrılan Biran Damla Yılmaz, sancılı süreçler geçirmeye devam ediyor.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisinin sözlü şiddetine maruz kalan oyuncu, çareyi koruma tutmakta buldu.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Aydın, eski sevgilisinin kendisini Alman vatandaşı olmak için kullandığını söylemişti. Ortaya çıkan evraklarda da Yılmaz'ın, Alman vatandaşı olmak için resmi belgede sahtecilik yaptığını belirtmişti.

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Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Yaşanan gelişmelerden dolayı korkudan dışarı bile çıkmakta zorlanan Yılmaz, 2 aydır silahlı korumasını yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

NELER OLMUŞTU?

Biran Damla Yılmaz hakkında şaşırtan iddialar! Genç oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın, Almanya'da oturum izni almak isteyen Biran Damla Yılmaz'ın sahte belge düzenlediğini, bu yüzden polisle başının derde girdiğini iddia etmişti.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulunmuştu.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Dilekçede, Yılmaz'ın ilişkiyi Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığı öne sürülmüştü.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığına da yer verilmişti.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Dilekçede en dikkat çeken iddia ise Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin yer aldığı yönünde olmuştu.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

İNCELEME YAPILSIN
Şikayetçi taraf, bu durumun resmî belgede sahtecilik şüphesi doğurduğunu savunarak belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini istemişti.

Eski sevgilisinin tehdit mesajları paniğe neden oldu: Oyuncu Biran Damla Yılmaz artık korumasız bir adım bile atmıyor!

Eski sevgilisi, savcılıktan söz konusu iddiaların araştırılmasını, ilgili kurumlardan kayıtların istenmesini ve gerekli görülmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirleri uygulanmasını talep etmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör