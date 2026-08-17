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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, birlikteliklerini bir kez daha renkli bir paylaşımla taçlandırdı. Sabancı'nın sevgilisi Esra Bilgiç ile yer aldığı kare, sosyal medyada gündem olurken çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:42
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Bir Umut Yeter gibi başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Esra Bilgiç ile sosyete dünyasının tanınan isimlerinden DJ Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdüren ve magazin gündeminden düşmeyen ünlü çift, ne zaman nikah masasına oturacakları sorusuyla sık sık merak konusu oluyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili, bu kez yeni bir romantik kareyle adlarından söz ettirdi.

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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

YAZ GÜNLERİNDEN ROMANTİK KARELER

Gözde çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik anlarla yine takipçilerini heyecanlandırdı. Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç ile birlikte yer aldığı pozların da bulunduğu paylaşıma, "Katlanılan tüm o sıcağa değdi" notunu düştü. Yaz günlerinden kalan renkli kareler, kısa sürede takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

MEMLEKETLERİ ŞAŞIRTTI

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Doğma büyüme İstanbullu olan Faruk Sabancı'nın aksine, başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in aslen Ankaralı olduğu öğrenildi.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

BURAY

Kıbrıs

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

PINAR DENİZ

Adana

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy