Trend Galeri Trend Magazin Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan romantik anlar! Sevgilisiyle o karesi beğeni yağmuruna tutuldu...

Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, birlikteliklerini bir kez daha renkli bir paylaşımla taçlandırdı. Sabancı'nın sevgilisi Esra Bilgiç ile yer aldığı kare, sosyal medyada gündem olurken çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:42