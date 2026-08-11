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Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun demeye hazır olun! 5 milyonluk ödül için taktikler savaşacak!
Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun demeye hazır olun! 5 milyonluk ödül için taktikler savaşacak!
atv ekranlarının efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", sevilen isim Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Şansın stratejiyle buluştuğu, her kutuda heyecanın katlandığı dev mücadele bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 08:59