Trend Galeri Trend Magazin Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun demeye hazır olun! 5 milyonluk ödül için taktikler savaşacak!

Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun demeye hazır olun! 5 milyonluk ödül için taktikler savaşacak!

atv ekranlarının efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", sevilen isim Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Şansın stratejiyle buluştuğu, her kutuda heyecanın katlandığı dev mücadele bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 08:59
Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun demeye hazır olun! 5 milyonluk ödül için taktikler savaşacak!

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı

Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun demeye hazır olun! 5 milyonluk ödül için taktikler savaşacak!

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör