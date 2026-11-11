Ev sahibi "ucuza oturuyor" dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Yılmaz Bayraktar'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise zam artış oranının gerçekçi olmadığı kaydedilerek; kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.