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Ev sahibi 'ucuza oturuyor' dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar
Ev sahibi "ucuza oturuyor" dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar
Oyuncu Yılmaz Bayraktar, 6 yıldır oturduğu Beyoğlu'ndaki dairesinin 4 bin 250 TL olan kirasını 25 bin TL'ye çıkarmak isteyip dava açan ev sahibi Jörg S.'ye karşı hukuk zaferi kazandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, emsal daireler gerekçesiyle açılan kira uyarlama davasını reddederek oyuncunun haklı olduğuna hükmetti.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 07:57