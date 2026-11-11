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Ev sahibi "ucuza oturuyor" dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, 6 yıldır oturduğu Beyoğlu'ndaki dairesinin 4 bin 250 TL olan kirasını 25 bin TL'ye çıkarmak isteyip dava açan ev sahibi Jörg S.'ye karşı hukuk zaferi kazandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, emsal daireler gerekçesiyle açılan kira uyarlama davasını reddederek oyuncunun haklı olduğuna hükmetti.

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Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.11.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 07:57
Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, ev sahibi Jörg S. ile kira bedeli konusunda anlaşamayınca mahkemelik oldu. Beyoğlu'nda oturduğu dairesine Jörg S. ile kontrat yapıp 2021 yılında taşındı.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Oyuncu Bayraktar 2024 yılına gelindiğinde 4 bin 250 bin TL ödediği kirasına ev sahibi itiraz etti. Jörg S., kiranın 25 bin TL olmasını istemesi üzerine Yılmaz Bayraktar talebi kabul etmedi.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Bunun üzerine Jörg S., mahkemenin yolunu tutarak Yılmaz Bayraktar'a kira uyarlama davası (taraflar arasında imzalanan sözleşmede ortaya çıkan ön görülemeyen durum...) açtı.

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Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

'UCUZA OTURUYOR'
Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Jörg S., evinin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok alt seviyede kalması üzerine dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Yılmaz Bayraktar'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise zam artış oranının gerçekçi olmadığı kaydedilerek; kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

TALEBE RET
Duruşma geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye tarafları temsilen avukatları katıldı.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı.

Ev sahibi ucuza oturuyor dedi, soluğu mahkemede aldı! Ünlü oyuncunun kira davasında sürpriz karar

Mahkeme Jörg S.'nin talebini reddetti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör