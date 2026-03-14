Evinde ölü bulunmuştu! Ayşegül Eraslan’ın veda notundaki o detay kafaları karıştırdı: Cinayet iddiası gündemde!

"İşte Benim Stilim" programıyla geniş kitlelere ulaşan Ayşegül Eraslan'ın evindeki trajik ölümü, ilk bakışta hazin bir veda gibi görünse de adli tıp verileri ve yakın çevresinden gelen sarsıcı iddialar dosyanın rengini tamamen değiştirdi. Arkadaşlının iddiası, el yazına dair sunulan detaylar "kusursuz bir cinayet planı mı uygulandı?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. İşte akılları karıştıran detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 12:01
'İşte Benim Stilim' programıyla tanınan ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eraslan, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Eraslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla hafızalara kazınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunması, magazin dünyasında sarsıcı bir etki yarattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve fenomenin sosyal medya hesabından paylaştığı "kanlı veda mektubu", okları doğrudan bir intihar vakasına çevirmişti. Eraslan'ın veda notunda yer alan "Kimseye kötülüğüm olmadı, köpeklerime iyi bakın" şeklindeki duygusal ifadeler, takipçilerini yasa boğdu.

CİNAYET İDDİALARI GÜNDEMDE

Ancak kamuoyunda "hazin bir intihar" olarak yankılanan bu ölüm haberi, ortaya çıkan yeni iddialarla yerini karanlık bir cinayet şüphesine bıraktı.

Genç fenomenin yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, paylaşılan nottaki el yazısının Eraslan'a ait olmadığını öne sürdü. Palancı, otopsi raporunda sadece bilek kesiği değil, aynı zamanda boğulma emarelerine rastlandığını iddia ederek, olayın intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğunu savundu.

Şimdi tüm gözler, o kanlı veda mektubunun gerçekliğine ve adli tıp incelemelerine çevrildi. Ayşegül Eraslan kendi hayatına mı son verdi, yoksa titizlikle planlanmış bir cinayetin kurbanı mı oldu? Gerçek, kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.

NELER OLMUŞTU?

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana gelmiş ve sevenleri için büyük bir şok etkisi olmuştu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! | Video

Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi.

Olay sonrası Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımlar dikkat çekti. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar.

Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KANLI NOT ÜRKÜTTÜ

Erarslan'ın Instagram hikâyesinde yer verdiği mesaj ile kanlı not görüntüsü ise takipçileri arasında endişe ve derin üzüntü yarattı.

Eraslan, paylaşımında, "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." sözlerine yer verdi.

"BABAMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Bir başka paylaşımında ise kanlı bir not kağıdı üzerinde; " Hayatta insanlara hep değer verdim babamdan özür dilerim" yazdığı görüldü.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Olayın duyulmasının ardından Eraslan'ın çevresi ve sevenleri büyük bir şok yaşadı.

Ailesine henüz ulaşılamadığı belirtilirken, genç ismin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Eraslan'ın ani ölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?
Ayşegül Eraslan, İstanbul doğumlu 27 yaşında bir moda tasarımcısıydı.

Televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Eraslan, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

Moda alanında çalışmalar yürüten Eraslan'ın İstanbul'daki atölyesinde tasarım üretmeye devam ettiği ve çeşitli defileler için koleksiyon hazırladığı biliniyordu.

