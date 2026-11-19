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Fahriye Evcen'den oğulları Karan ve Kerem ile güldüren paylaşım: "İki erkek çocuklu evin akşam rutini..."

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğulları Karan ve Kerem'in eğlenceli ve bir o kadar da tanıdık halini paylaştı. İki kardeşin samimi ve gerçekçi anlarını paylaşan Evcen'in, "İki erkek çocuklu evin akşam rutini... " notu da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.11.2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 12:25