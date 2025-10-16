Fatih Ürek’ten korkutan haber! Entübe edildi: İşte son durumu...

Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek hakkında endişelendiren bir gelişme yaşandı. Dün kalp krizi geçirdiği belirtilen Ürek, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Doktorları, ünlü sanatçının yoğun bakımda uyutulduğunu duyurmuştu. Son alınan bilgilere göre ise Ürek'in entübe edildiği açıklandı. Tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. Hastaneden gelecek bilgiler ise merakla bekleniyor... Ünlü şarkıcı Fatih Ürek dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirmişti. Duran kalbi yeniden hayata döndürülen 59 yaşındaki şarkıcı, yoğun bakıma alınmıştı. HASTANEDEN DÜN GELEN AÇIKLAMA İSE ŞÖYLEYDİ: Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 'Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir.' 'Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi. DÜN AKŞAM SAATLERİNDE GELEN BİR DİĞER AÇIKLAMA İSE; Fatih Ürek'in son sağlık durumu hakkında hastane yeni bir açıklama yaptı: 'Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız.' DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ! Hastanede tedavisi süren Fatih Ürek'i dostları yalnız bırakmadı. 59 yaşındaki sanatçıyla bir süre önce barışan Demet Akalın, 'Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum' ifadelerini kullandı. 'UYUTULUYOR' Mehmet Ali Erbil ise ünlü şarkıcının durumu hakkında bilgi vererek, 'Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor' dedi. Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'de Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı. Çift herhangi bir açıklama yapmadı. MİDE AMELİYATI OLMUŞTU Şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu. FATİH ÜREK KİMDİR? 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti. Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı 'Sus' adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği 'Hayde' ve 'Yedi Tepe' şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği 'Hadi Hadi' şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan 'Yaktı Yaktı'yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un 'Sefam Olsun' albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında 'Sen İki Gözümsün' adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.