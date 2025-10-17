Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video
17.10.2025 | 16:32
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor. Kalbi duran sanatçı tam 20 dakika boyunca hayata geri döndürülmeye çalışıldı. Doktorların açıklaması ise kalp hastaları için kritik bir tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.
