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Fazıl Say'ın 'ego krizi' ifşa olmuştu! Başkemancı Hande Küden'den GÜNAYDIN'a konuştu: '80 kişinin önünde beni aşağıladı'
Fazıl Say'ın "ego krizi" ifşa olmuştu! Başkemancı Hande Küden'den GÜNAYDIN'a konuştu: "80 kişinin önünde beni aşağıladı"
Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın sanat yönetmenliğini üstlenen piyanist ve besteci Fazıl Say'ın kendisine 'aşağılayıcı tavırlar' sergilediğini söyleyen keman sanatçısı Hande Küden GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:11