Trend Galeri Trend Magazin Fenerbahçe'nin yıldızı Mattéo Guendouzi'den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mattéo Guendouzi'den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mattéo Guendouzi, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, ailesi için hazırladığı özel sürprizle gündeme geldi. Eşi Maelle Rafalski ve iki kızına unutulmaz bir sürpriz hazırlayan futbolcunun hediyesi, aileye duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:46