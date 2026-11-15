Trend Galeri Trend Magazin Fenerbahçe'nin yıldızı Mattéo Guendouzi'den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mattéo Guendouzi'den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mattéo Guendouzi, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, ailesi için hazırladığı özel sürprizle gündeme geldi. Eşi Maelle Rafalski ve iki kızına unutulmaz bir sürpriz hazırlayan futbolcunun hediyesi, aileye duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:46
Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mattéo Guendouzi, eşi Maelle Rafalski ve iki çocuğuna unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Evlerinin salonuna getirilen büyük bir hediye kutusunun açılmasıyla içinden çıkan sevimli yavru köpek, aileye büyük bir mutluluk yaşattı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Ünlü futbolcunun kızları ve eşi Maelle, kutudan çıkan minik köpekle ilk tanışma anlarında heyecandan ne yapacaklarını şaşırdılar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Fenerbahçe’nin yıldızı Mattéo Guendouzi’den ailesine sürpriz! Eşi ve kızları mutluluktan havalara uçtu: Kocaman kutudan bakın ne çıktı!

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör