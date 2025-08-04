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Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: "Gözümün önünde aldattı!"

Katıldığı programlarla ünlenen sosyal medya fenomeni Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinin evlilikleri ihanet iddiaları ile son buldu. Sosyal medya hesabından ateş püskürten Elibol, ihanet iddialarını bakın nasıl ortaya attı...

Giriş Tarihi: 04.08.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 15:23
Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

15 yaşından beri Türkiye'de olan ve katıldığı programlarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Chaby Han, 15 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile dünyaevine girmişti.


Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

İkili, sade bir nikah töreniyle birleştirdikleri hayatlarını, ihanet iddiaları ile sonlandırdığını açıkladı.

Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

3 yıl süren evlilikleri mutsuz son ile biten çift, boşanma kararı aldı. Gülce Elibol, Han ile olan ilişkisi hakkında sosyal medya hesabından adeta ateş püskürttü.

Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Chaby Han'a birçok suçlamada bulunan Elibol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

"Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getirmedi. Üstüne utanmadan yaşananlarla yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluklardan kaçmayı tercih etti.

Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

Benim mutsuzluğum üzerine, ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini, yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu son kez sizin için dilerim.

Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti.

Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: Gözümün önünde aldattı!

"Duruma saygısı olmayan kimseden, sürece saygı beklemek de benim aptallığım. Hak etmediğini yaşayan her insanın, hak ettiğiyle son bulmasını dilerim. Ne bu konunun mevzu bahis, ne de daha fazla konuşulmasını isterim. Sevgi güzel şey, dilerim her zaman doğru yerde kalır."