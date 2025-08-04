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Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: "Gözümün önünde aldattı!"
Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: "Gözümün önünde aldattı!"
Katıldığı programlarla ünlenen sosyal medya fenomeni Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinin evlilikleri ihanet iddiaları ile son buldu. Sosyal medya hesabından ateş püskürten Elibol, ihanet iddialarını bakın nasıl ortaya attı...
Giriş Tarihi: 04.08.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 15:23