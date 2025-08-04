Fenomen Chaby Han ile Gülce Elibol boşanıyor! Eşinden şoke eden suçlama geldi: "Gözümün önünde aldattı!"

Benim mutsuzluğum üzerine, ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini, yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu son kez sizin için dilerim.