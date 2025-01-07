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Ferdi Tayfur kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddetti! Tuğçe'nin küfürlü mesajları Türkiye’yi şoke etti!
Ferdi Tayfur kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddetti! Tuğçe'nin küfürlü mesajları Türkiye’yi şoke etti!
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte ünlü sanatçının avukatının milyonları şoke eden açıklamaları…
Giriş Tarihi: 07.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:57