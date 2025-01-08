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Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'dan geriye kalanlar tüm ülkemin gündemine oturdu. Nereye baksak kiminle otursak herkes Ferdi Baba'nın 3 milyar TL'lik servetini konuşuyor. Bu mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı konusunu herkes merak ediyor... Yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapıp farklı tarihlerdeki birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu ile yeni bir miras ayağı da telif hakları konusunda yaşanılacak.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:20
Ferdi Tayfur’un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

GÜNAYDIN dün Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğunu, Marmaris'teki yarım adayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğunu duyurmuştu. Ferdi Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

Öyle ya o kadar şarkı var ki hafızalara kayıtlı yıllar geçse de hiç sevgisi bitmeyen... 'Bana Sor', 'Huzurum Kalmadı', 'Yaktı Beni', 'Ben de Özledim', 'Sabahçı Kahvesi', 'Çeşme', 'Fadime'nin Düğünü' 'Emmioğlu' 'Nisan Yağmuru' 'Çiçekler Açsın' 'Akşam Güneşi' 'Bağbozumu' 'Hatıran Yeter' 'İçim Yanar' 'Geçen Yıl' Ferdi Baba klasiklerinden sadece bazıları... Listede daha birçok damga vuran eser ve bu eserlerin yer aldığı onlarca albüm var.

Ferdi Tayfur’un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor.

Ferdi Tayfur’un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

YILLIK 35 MİLYON LİRA...

Bunların yanı sıra hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platfomlardan da Ferdi Tayfur yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ediyor. Yani yıllık 35 milyon lira... Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımı da şimdi hem aileyi hem çocukları yeni bir mücadeleye sürükleyeceğe benziyor.

Ferdi Tayfur’un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

Ayrıca Ferdi Tayfur'un eserlerinin reklam çalışmalarında kullanılması veya filmlerinden elde ettiği gelirler bu rakamların içinde değil... Bu arada Ferdi Tayfur'un vefatından sonra tüm ülke gündemine oturması ve her yerde Ferdi Baba şarkılarının çalınmasıyla önümüzdeki günlerde yatacak olan telif ücretini başka bir boyuta taşıyacak.

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