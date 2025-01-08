Ferdi Tayfur’un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var

YILLIK 35 MİLYON LİRA...

Bunların yanı sıra hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platfomlardan da Ferdi Tayfur yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ediyor. Yani yıllık 35 milyon lira... Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımı da şimdi hem aileyi hem çocukları yeni bir mücadeleye sürükleyeceğe benziyor.