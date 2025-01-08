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Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var
Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık mirası gündemde! Sadece telif geliri 35 milyon TL... Bilinmeyen mülkleri de var
Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'dan geriye kalanlar tüm ülkemin gündemine oturdu. Nereye baksak kiminle otursak herkes Ferdi Baba'nın 3 milyar TL'lik servetini konuşuyor. Bu mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı konusunu herkes merak ediyor... Yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapıp farklı tarihlerdeki birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu ile yeni bir miras ayağı da telif hakları konusunda yaşanılacak.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:20