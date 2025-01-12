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Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur için vefatının 7. gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu. Akrabaları ve sanat camiasının önde gelenleri katılırken Ferdi Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt'un açıklamaları dikkat çekti.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 12.01.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 08:38
Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

Ferdi Tayfur için vefatının 7. gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu.

Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

Camide sanatçının kızları, akrabaları ve sanat dünyasından dostları katılırken Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi.

Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, "Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz" dedi.

Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için "Olabilir biz aileyiz" diye konuştu.

Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

O hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle sevenlerine geçirdi. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti. Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde...

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