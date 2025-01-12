Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Biz aileyiz!

Ferdi Tayfur için vefatının 7. gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu. Camide sanatçının kızları, akrabaları ve sanat dünyasından dostları katılırken Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi. Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, 'Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz' dedi. Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için 'Olabilir biz aileyiz' diye konuştu. O hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle sevenlerine geçirdi. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti. Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde... Ferdi Tayfur, kızının annesi ve 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır'la yaşadığı büyük aşkla da iz bıraktı. Ölümünün ardından Tayfur'un özel hayatı ve geçmiş yıllarda verdiği röportajlar da dikkat çekmeye başladı. TANIŞMA HİKAYELERİ FİLM GİBİ... Ferdi Tayfur ile Necla Nazır aşkının nasıl başladığını biliyor muydunuz? Necla Nazır katıldıkları bir televizyon programında Ferdi Tayfur ile ilk aşkın tohumlarının nasıl atıldığını bu sözlerle anlattı: 'Aslında ben ilk Hulki Saner beni çağırdığında dedi ki Neclacım ben bir müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak. Yani ben hiç şarkıcı olduğunu düşünmedim. Bir tiyatro sanatçısı gibi geldi. Tiyatro kökenli gibi geldi bana. Dedim ki Hulki bir tiyatro sanatçısı mı hayır hayır dedi şarkı söylüyor Çeşme diye de bir plağı var. 'ÇOK ENTERESAN BİR ŞEY OLMUŞTU' Peki ben kendisini nasıl göreceğim dedim. Posteri var dedi. Ben Ferdi Beyi ilk posterinden gördüm ve çok enteresan bir şey olmuştu orada. Temel Gürsu da oradaydı. Allah Allah Ferdi Beyin böyle posterine baktım dedim ki ya Hulki Bey amca bir şeye dikkat ettiniz mi dedim. 'FERDİ'YE İLK ELEKTRİĞİM...' Ferdi beyin gözlerinde aşk var. Hulki bey amca şöyle gözlüğünü kaldırdı. Gitti baktı doğru söylüyor bu kız dedi. Bu çocuğun gözlerinde aşk var dedi. Benim Ferdi'ye ilk elektriğim bu posterle oldu.' Ferdi Tayfur da yıllar önce verdiği bir röportajda eski eşi için neler söylemişti? 'ONUN RUHU BENDEN AYRILMAZ' Onlar her zaman mutlu. 30 sene birlikte yaşamış insanlarız. Ben ondan ayrılsam, onun ruhu benden ayrılmaz. 30 yıl, kolay mı bir günde bitsin? Evlerimiz arasında da zaten 500 metre var. '60 YIL BİRLİKTE OLANLAR BİLE AYRILABİLİYOR' Bu ayrılıktan rahatsız rahatsız olan yok. Bana birçok mesaj geldi, 'Baba biz seni seviyoruz, şarkılarını, filmlerini seviyoruz. Özel hayatın da seni ilgilendirir' diyorlardı. Bundan daha güzel bir ifade olabilir mi? Kaldı ki 60 yıl birlikte olanlar bile ayrılabiliyor, ayrılık kavramını ben mi çıkardım? Biz yarın bir gün, yeniden beraber de olabiliriz. Her şey insanlar için diyorum ya... Belki barışırız, belki barışmayız. O gece canım sıkıldı, çıktım gittim. Bana bir şey söylemedi, kendim çıktım evden. 'Kuş gibi oldum' derken de tek başına olmayı kastetmiştim. Öte yandan 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Tayfur'un ardından şu ifadeleri kullanmıştı: 'RABBİM KANDİLDE ALDI' Nazır, 'Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş' ifadelerini kullanmıştı. SON SÖZLERİ... Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında çekilen bir videoda sevenlerine 'Ben çok iyiyim' mesajını vermişti. Doktorunun 'Nasılsınız?' sorusuna, 'Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim' ifadelerini kullanmıştı. İŞTE FERDİ TAYFUR'UN SON SÖZLERİ... Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu! İşte hasta yatağındaki son görüntüsü ve son sözleri... | Video Necla Nazır ile Ferdi Tayfur büyük bir aşkın tohumlarını atar. Hayatı boyunca 34 filmde rol alarak hem oyunculuğunu hem şarkıcılığını konuşturur. 1992 yılında Prangalar albümü ise onun belki de hayatının albümü olmuştur. Necla Nazır ile yaşadığı 30 yıllık efsane aşk 2007 yılında sona erdi. Bu büyük aşktan Tuğçe isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. ADANA'DAN İSTANBUL'A UZANAN BİR ŞÖHRET! 1945 yılında Adana'da açtı gözlerini dünyaya. Henüz 5 yaşındaydı babası bir kan davası uğruna öldürüldüğünde. Bundan sonrası onun için zorlu bir yaşamdı artık üvey babasının gölgesinde. Yaşıtları okul sıralarındayken o bir şekerci dükkanında çırak. Kendi akranlarına şeker satan tek derdi ailesine para getirmek olan... 'O GECE VURDULAR BABAMI' Tayfur, babasının ölümünü Hürriyet'ten Yüksel Şengül'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: 'Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife 'Babanız Cumali geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım, o sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün, sabah evden çıkarken, gene hayal meyal hatırlıyorum. 'Akşam çiğköfte yap' demişti anneme ve bir lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu.' OKUMAYI KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ Kendi başına öğrenir okumayı yazmayı. O zamanlarda bir hayali var sinema yıldızlarından biri olmak. Onun için şarkıcılık oyunculuğa giden yolda bir basamak olur. Bu hayalle katılır Adana radyosu ses yarışmasına ve ikinci olur. BAŞARILARLA DOLU MÜZİK YOLCULUĞU... Üvey babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen; soluğu İstanbul'da alır ve 1968 yılında ilk plağını yayınlar. Beklenen ilgiyi görmeyen Ferdi Tayfur, Adana'ya geri dönerek bir çiftlikte çalışmaya başlar. Bu arada yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden varlığını 13 yıl sonra öğreneceğini ve hayatını kurtaracak olan oğlu dünyaya gelir. İçindeki müzik aşkına dur diyemez ve 1971 yılında Huzurum Kalmadı şarkısıyla başarıyı yakalar. 1973 yılında 'Kır Çiçekleri' adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. 1 yıl sonra 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45'lik ile adını duyurdu. Transferler, imzalar... Ve önce, 'Bırak Şu Gurbeti,' ardından; ''Çeşme'' şarkısı. 1976 yılında Necla Nazır ile başrolde oynadığı ilk sinema filmi 'Çeşme' seyirciyle buluştu. Filmi 12 milyon kişi izleyerek rekora imza attı. Ve o günden sonra, büyük şöhret kazandı. Her saat başında, ''Ben de Özledim'', ''Merak Etme Sen'', ''Yıldızlarda Kayar'', ''Bana Sor''... 1993'TEKİ GÜLHANE KONSERİNİ 200 BİN KİŞİ İZLEDİ 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırdı. 50 kaset ve 34'un üzerinde film yapan Ferdi Tayfur 9 kez Altın Plak ödülü aldı. 1974 yılında bir evlilik daha yapar. Kısa sürede ayrılsa da nikahının hiç düşmediği iki çocuğunun annesi Zeliha hanımla. Asıl büyük çıkışını 1976'da yayınladığı Çeşme ile yapar. Artık o tüm Türkiye'nin hayran olduğu Ferdi babası olmuştur. 2010 yılında Zeliha hanımın yanına döndü. Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum demişti Ferdi Tayfur. Yüz felci yüzünden çok sevdiği sahnelerden çekilmişti. 2020 yılında böbrekleri iflas etti. İMDADINA 13 YIL SONRA YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜ OĞLU YETİŞTİ Umutlarının tükendiği anda ilk kez doğduktan 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli geldi. Ardı ardına geçirdiği hastalıklar tüketmişti onu. Bir de kızı Tuğçe ile yaşadığı sorunlar... FERDİ TAYFUR'UN YILLAR ÖNCEKİ VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI! Ünlü sanatçı, 'Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım.' demişti. Bu sözler, Tayfur'un sanat anlayışını ve halkla kurduğu güçlü bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Tayfur'un geçmişte dile getirdiği bu görüşleri, onun mirasının yalnızca maddi boyutla sınırlı olmadığını, aynı zamanda manevi değer taşıdığını bir kez daha hatırlattı. İZDİHAM ENDİŞESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti. Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır' dedi. Yüzlerce seveni AKM'de Ferdi Tayfur için toplandı. FERDİ BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI... USTA SANATÇIYA SAYGI DURUŞU AKM'de gerçekleşen törende, Ferdi Tayfur'un anısına filmlerinden ve yaşamından sahnelerin gösterimi yapıldı. Hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda ederken birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Türkiye 'Ferdi Baba'sına veda ediyor! Ferdi Tayfur'un hayranları onu böyle anlattı | Video FERDİ TAYFUR'U SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMA ANLARI Törenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte yapıldı. Kur'an tilavetiyle törene devam edildi. 2000'inin üzerindeki kişinin salonda olduğu belirtilirken, salona alınamayan birçok insan Arabesk'in Kralı Ferdi Tayfur'a veda etti. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN FERDİ TAYFUR'A VEDA! ORHAN GENCEBAY'DAN MESLEKTAŞINA VEDA Orhan Gencebay, sahneye çıkıp Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü. Orhan Gencebay'ın salona girişi Ferdi Tayfur'un sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı. 'Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı... 70'li yıllarda siyasi art niyetli olanlar vardı ve o yıllar zordu bizi de ayırmışlardı... Biz birbirimizi çok seviyorduk. Yalanlar da söylenmişti aramızı açmak için... O benim sevgili kardeşim... Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalede yaptı ve göçtü. Ne söylesem ki? Şu an 39 derece ateşim var, özür dilerim karşınıza böyle çıktım... Ben sözü çok uzattım. İzninizle en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berhudar olun...' Ferdi Tayfur'a veda! Orhan Gencebay: 'O benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi, birbirimizi çok seviyorduk' | Video Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses birlikte Ferdi Tayfur'a veda etti. İBRAHİM TATLISES CENAZE TÖRENİNE KATILANLARA BÖYLE SESLENDİ Sağlık problemleri olmasına rağmen arabeskin ustasını yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde sahnede konuştu. 'Görüntülü bir görüşme yaptık rahmetli olmadan önce... Arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum ama herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarların prensiydi. Prens sana uğurlar olsun! Üzüntü duyarsanız üzülürüm, her şey Allah'tan...' İbrahim Tatlıses'ten Ferdi Tayfur'a gözyaşlarıyla veda: 'Arabesk müzik prensini kaybetti' | Video YAKIN ARKADAŞI ŞAİR AHMET SELÇUK İLKAN'IN VEDASI YÜREKLERE DOKUNDU Ferdi Tayfur'un birçok şarkısının yazarı ve Şair Ahmet Selçuk İlkan'ın yaptığı açıklamalar büyük dikkat çekti. 'Seni yaşatacak neler var neler! Bir gün gitsen bile hatıran yeter, alkışların yeter, şarkıların yeter!' diyerek herkesin yüreğine dokunan bir veda etti. 'Sayın bakanım sevgili başkanım ve çok değerli kıymetli yol arkadaşlarım ve sevgili Ferdiciler... 40 yıllık bir mazinin ve 25 yıllık sanat yolculuğunun ardından söylenecek o kadar güzel anılar var ki... İnsan şair de olsa böyle acılı bir günde kelimeleri seçemiyor, boğazında düğümleniyor. Sevgili canımız, Ferdi Tayfur'umuz bir gitti ama ardında 86 milyon sevdalı, yaralı yürek bıraktı. Huzurum kalmadı dediği fani dünyada bu paslanmış dünyaya inat bana sor yalnızlığı bana sor ayrılığı diyerek kimi zaman bir sabahçı kahvesinde sevenlerinin koluna girerek bütün sevenlerine kardeş olan, ağabey olan ve sonunda baba olan bir canı konuşuyoruz şu anda.' 'Bilir misiniz? sahne sonraları çıktığımız seyahatlerde , başbaşa kaldığımız anlarda ahh derdi bana sarılıp.. Bir kere olsun baba diyebilseydim derdi. İkinci derin özlemi de bir öğretmenim, bir sıram, bir kalemim olsaydı derdi. Yuvasına baba diyemediği için okula gidemediği için üzgündü. Ama tüm Türkiye'nin babası oldu! Şimdi onu uğurlarken yine onun nakış nakış işlediği kendi sözleriyle Ferdi Tayfur'a seslenmek istiyorum; Hani o çok sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar ya... Bir gün gitsen bile hatıran yeter, alkışların yeter, şarkıların yeter, adın yeter! O hepimizin canıydı... Gitse de şarkılarıyla ebediyen yaşayacak ender sanatçılarından biri. Evet bir ay daha yaşayabilseydi muhteşem bir Ferdi Tayfur sanat merkezi açılacaktı. Onun anısını yaşatacağız...' Ahmet Selçuk İlkan Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter, şarkıların yeter, adın yeter!' | Video FERDİ TAYFUR'UN CENAZE NAMAZINA HAZIRLIK! AKM'DE tamamlanan törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde büyük bir kalabalık. Usta sanatçının cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılındı. Ferdi Tayfur'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere giriş yaptı. Hayranlarının son vedasıyla camiye giriş yapan Ferdi Tayfur'un naaşı, karanfillerle karşılandı. Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, duygularını SABAH'a anlattı: 'Ferdi Tayfur ikiz kardeşim kadar yakınımdı' | Video Sevenlerinin 'Ferdi Baba' diyerek seslenerek karşıladığı cenazesi omuzlarda taşındı. 'NURİ ALÇO'DAN CENAZEDE FERDİ TAYFUR'A VEDA' Cenazeye katılan Nuri Alço'nun Ferdi Tayfur'a vedası da büyük dikkat çekti. 'Çok büyük bir insanı kaybettik, yüreği çok güzel. Beraber Hasret Sancısı filmini çektik. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Kalbi yüreği çok güzeldi. Arada konuşurduk. Erken gitti, rahatsızlığı onu bırakmadı' cümlelerini kullandı. Ferdi Tayfur'un cenaze görüntülerinde eski eşi Necla Nazır'ın tabutunun başındaki gözyaşları içerisindeki görüntüsü de kameralara yansıdı. MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI! Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Tören sonrası Ferdi Tayfur'un naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı | Video FERDİ TAYFUR'UN CENAZE NAMAZI KILINDI Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınarak sevenleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video Sanat dünyasından gelen taziye mesajları, usta sanatçının hayranlarına teselli olurken, Tayfur'un zamansız vedasıyla müzik dünyasında doldurulması güç bir boşluk oluştuğu vurgulandı. Bu paylaşımlar, Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçının, kalplerde yaşamaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur paylaşımları... İBRAHİM TATLISES HÜLYA KOÇYİĞİT PERİHAN SAVAŞ ŞAFAK SEZER BURAK ÖZÇİVİT CENGİZ KURTOĞLU RAFET EL ROMAN DERYA ULUĞ YONCA EVCİMİK AYŞEGÜL ALDİNÇ BURAY IŞIL YÜCESOY EMRE BELOZOĞLU AŞKIN NUR YENGİ MUSTAFA SANDAL SİNAN AKÇIL KEREM ALIŞIK ESRA EROL İBRAHİM BÜYÜKAK GÜLBEN ERGEN DENİZ SEKİ BENGÜ ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ Çocukluğumu filmlerini izleyip,şarkılarını dinleyerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum.geçen sene Tuğçe abla ile konuşma fırsatım olmuştu, Ferdi abi ile görüşmeyi çok istediğimi söylemiştim,hala da onun isteğiyleydim,fakat şansım olmadı.benim gibi gençlere ve daha nicelerine güzel kalbi ve sözleri ile örnek olmuş,çok sevdiğim.daha çok küçük olmama rağmen onun yazdıkları ve yaptıklarını anlayabilmek benim için çok büyük bir şans,seni çok seviyoruz,bir gün gitsen bile hatıran yeter dediğin gibi,hatıran yeter.hoşçakal💐❣️