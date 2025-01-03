Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu! İşte hasta yatağındaki son görüntüsü ve son sözleri... | Video
Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur, 19 Aralık’ta hasta yatağında çekilen bir videoda sevenlerine “Ben çok iyiyim” mesajını vermişti. Doktorunun “Nasılsınız?” sorusuna, “Sayenizde iyiyim. Allah’ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim” ifadelerini kullanmıştı. İşte Ferdi Tayfur'un son görüntüsü...
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