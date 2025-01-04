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Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt cenaze törenin baygınlık geçirdi! İşte o anlar...

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un cenazesinde, büyük kalabalıklar toplandı. Aile üyelerinin de katıldığı cenaze töreninde Timur Turanbayburt fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bu anlar ise büyük endişeye sebep oldu. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 04.01.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:55
Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt cenaze törenin baygınlık geçirdi! İşte o anlar...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, sanatçının ailesi ve sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.

Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt cenaze törenin baygınlık geçirdi! İşte o anlar...

Sanatçının naaşı, önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü.

Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt cenaze törenin baygınlık geçirdi! İşte o anlar...

AKM'de düzenlenen anma törenine, Tayfur'un ailesi ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Sevenlerinin de yoğun ilgi gösterdiği törende, Tayfur'un unutulmaz şarkısı "İçim Yanar" hep bir ağızdan söylendi.

Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt cenaze törenin baygınlık geçirdi! İşte o anlar...

Anma töreninin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine katılanlar, duygusal anlara tanıklık etti. Ancak tören sırasında Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt'un fenalaşması, törene damga vuran bir olay oldu.

Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt cenaze törenin baygınlık geçirdi! İşte o anlar...

Burada düzenlenen cenaze törenine katılanlar, duygusal anlara tanıklık etti. Ancak tören sırasında Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt'un fenalaşması, törene damga vuran bir olay oldu.

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