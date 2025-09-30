Trend
Galeri
Trend Magazin
Ferdi Tayfur’un efsane partneri, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusuydu...Canan Perver'in son hali şoke etti
Ferdi Tayfur’un efsane partneri, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusuydu...Canan Perver'in son hali şoke etti
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı Canan Perver, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 70 ve 80'li yıllarda Türk Sineması'nda pek çok filmde boy gösteren Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 30.09.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:59