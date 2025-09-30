Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur’un efsane partneri, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusuydu...Canan Perver'in son hali şoke etti

Ferdi Tayfur’un efsane partneri, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusuydu...Canan Perver'in son hali şoke etti

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı Canan Perver, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 70 ve 80'li yıllarda Türk Sineması'nda pek çok filmde boy gösteren Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:59
Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmini hatırlıyor musunuz? Peki filmde Gül karakterini canlandıran Canan Perver'i... İçine şeytan kaçan küçük kızı canlandırıyordu.

Canan Perver şimdilerde pek oyunculuk yapmasada içine şeytan kaçmış küçük kız halleri hala hafızalarımızda.

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Şeytan filmi ona şöhret kapılarını açtı ve tam 31 Yeşilçam filminde oynadı.

Canan Perver ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

Ünlü isim, güzelliğiyle o dönem herkesi büyülüyordu.

Ünlü oyuncu Derbeder filminde hayatının aşkını buldu.

Usta yönetmen Temel Gürsu ile evlendi, Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu oldu.
12 yaşında 'Şeytan kız' olarak ünlenen Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı.

Şu anda 63 yaşında olan Canan Perver'in son hali görenleri şaşırtıyor.

