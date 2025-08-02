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Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...
Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Derbeder filminde Ferdi Tayfur ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı. Aynı zamanda'Şeytan kız' olarak da ünlenen Canan Perver'in eski halinden eser kalmadı.
Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 10:56