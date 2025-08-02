Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Derbeder filminde Ferdi Tayfur ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı. Aynı zamanda'Şeytan kız' olarak da ünlenen Canan Perver'in eski halinden eser kalmadı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 10:56
Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmini hatırlıyor musunuz? Peki filmde Gül karakterini canlandıran Canan Perver'i... İçine şeytan kaçan küçük kızı canlandırıyordu.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Canan Perver şimdilerde pek oyunculuk yapmasada içine şeytan kaçmış küçük kız halleri hala hafızalarımızda.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Şeytan filmi ona şöhret kapılarını açtı ve tam 31 Yeşilçam filminde oynadı.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Canan Perver ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Ünlü isim, güzelliğiyle o dönem herkesi büyülüyordu.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Ünlü oyuncu Derbeder filminde hayatının aşkını buldu.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...
Usta yönetmen Temel Gürsu ile evlendi, Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu oldu.
Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

12 yaşında 'Şeytan kız' olarak ünlenen Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Şu anda 63 yaşında olan Canan Perver'in son hali görenleri şaşırtıyor.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...
Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Ali Şen-Şener Şen

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Şener Şen-İnci Şen

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı...

Macit Flordun-Tardu Flordun