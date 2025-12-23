Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı Yeşilçam’ın usta ismiydi... Enis Fosforoğlu’nun kızı da ünlüymüş! Soyadı tanıdık geliyorsa şaşırmayın!

Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı Yeşilçam’ın usta ismiydi... Enis Fosforoğlu’nun kızı da ünlüymüş! Soyadı tanıdık geliyorsa şaşırmayın!

Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Enis Fosforoğlu'nun kızı da en az kendisi kadar tanınmış. Oyuncu ve yönetmen olan ünlü ismin, usta sanatçının kızı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:43