Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı Yeşilçam’ın usta ismiydi... Enis Fosforoğlu’nun kızı da ünlüymüş! Soyadı tanıdık geliyorsa şaşırmayın!

Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Enis Fosforoğlu'nun kızı da en az kendisi kadar tanınmış. Oyuncu ve yönetmen olan ünlü ismin, usta sanatçının kızı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:43
Enis Fosforoğlu, 14 Haziran 1948 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü isim Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol almıştı. Sevilen oyuncunun kızı da çok ünlü! Enis Fosforoğlu'nun kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Sanat kökenli bir aileden gelen Enis Fosforoğlu, aynı zamanda Belkıs Dilligil, Avni Dilligil ve Aliye Rona gibi isimlerle akrabadır.

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun da oğlu.

Zeyno ile kariyerine başlayan Fosforoğlu, ölümüne dek pek çok yapımda rol almıştır.

Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde boy göstermişti.

Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu'nun kızının da ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

İşte Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu...

SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?

8 Ocak 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. Seren Fosforoğlu'nun babası ünlü oyuncu ve yönetmen Enis Fosforoğlu, dedesi ise Renan Fosforoğlu'dur.

Kadıköy Kız Lisesi'nden mezun olan Seren Fosforoğlu İstanbul Üniversite Turizm Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa göz kırpan Fosforoğlu, "Biraz Bakar Mısınız Bayan?" adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.

Tiyatronun ardından dizi setlerine yönelen Seren Fosforoğlu 'Mutluyuz Ailesi' rol aldı.

Halit Kıvanç'la birlikte Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunan Seren Fosforoğlu rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Nafile Dünya, Biraz Bakar Mısınız Bayan, Beyefendiyi Görmek İstiyorum, Deli, Kadın Oyunu, İsmail Nasıl Büyüdü, Nikah Kağıdı, Pantalon, Ağustos Böceği ve Dilsiz Kadınla Evlenin Güldürüsü yer aldı.

Seren Fosforoğlu dizileri arasında ise; Karşı Karşıyayız, Kınalı Kar, Köpek, Fırtına, Oğlum İçin ve Hayat Güzeldir sayılır.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın