Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! "Davul zurnalı düğün yapacağım!"

Balayı için Türkiye ya da Amerika'yı tercih edeceklerini söyleyen Şerifoğlu, Rizeli olduğunu ve geleneklere uygun şekilde evlenmek istediğini söyledi. Kız evine davul ve zurna eşliğinde gitmeyi planladığını anlattı ve, "Kızı evinden almam lazım. Rize'de doğdum, büyüdüm ve o geleneksel tarafımı eksik edemem. Usul neyse yerine getireceğiz" dedi.