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Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! "Davul zurnalı düğün yapacağım!"
Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! "Davul zurnalı düğün yapacağım!"
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz sene sürpriz bir teklifle uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlilik yoluna girmişti. Geçtiğimiz gün muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, düğüne dair merak edilen detayları paylaştı.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 14:16