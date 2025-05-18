Trend Galeri Trend Magazin Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! "Davul zurnalı düğün yapacağım!"

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! "Davul zurnalı düğün yapacağım!"

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz sene sürpriz bir teklifle uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlilik yoluna girmişti. Geçtiğimiz gün muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, düğüne dair merak edilen detayları paylaştı.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 14:16
Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! Davul zurnalı düğün yapacağım!

Düğün tarihleri belli oldu! Yaz sonunda sunucu Merve Dinçkol ile evleneceklerini söyleyen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, damatlık bakmaya gittiği Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! Davul zurnalı düğün yapacağım!

Fikir edinmek adına şimdilik smokinlere baktığını ve daha karar vermediğini söyleyen oyuncu, "Bu yaz sonunda düğünü yapmayı planlıyoruz. Kır düğünü istiyoruz. Sabahtan beri beyaz damatlık düşünüyoruz ama siyah da olabilir. Zaten siyah-beyaz benim rengim" dedi".

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! Davul zurnalı düğün yapacağım!

Balayı için Türkiye ya da Amerika'yı tercih edeceklerini söyleyen Şerifoğlu, Rizeli olduğunu ve geleneklere uygun şekilde evlenmek istediğini söyledi. Kız evine davul ve zurna eşliğinde gitmeyi planladığını anlattı ve, "Kızı evinden almam lazım. Rize'de doğdum, büyüdüm ve o geleneksel tarafımı eksik edemem. Usul neyse yerine getireceğiz" dedi.

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! Davul zurnalı düğün yapacağım!

Çift evlilik kararını ise bakın nasıl almıştı...

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti! Ünlü çiftin düğün detayları belli oldu! Davul zurnalı düğün yapacağım!

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İlişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etmişti.