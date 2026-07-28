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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...
Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...
Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol çifti, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Dün ilk bebekleri Defne Yaz'ı kucaklarına alan ünlü çift, minik kızlarıyla ilk karesini sosyal medyadan paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:21