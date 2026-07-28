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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol çifti, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Dün ilk bebekleri Defne Yaz'ı kucaklarına alan ünlü çift, minik kızlarıyla ilk karesini sosyal medyadan paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:21
Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

"Camdaki Kız" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da dünyaevine girdi.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Dinçkol ile Şerifoğlu nikahtan aylar sonra bebek müjdesini paylaşmıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Merve Dinçkol, müjdeyi sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

Karnının büyüdüğü görülen Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı karelerle hamile olduğunu duyurmuştu.

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

BEBEKLERİ DOĞDU!

İlk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten müjdeli haber dün gelmişti. Şerifoğlu ve Dinçkol küçük kızlarını kucaklarına aldı. İkilinin minik bebeklerine Defne Yaz ismini verdiği öğrenilmişti.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

KIZLARIYLA İLK PAYLAŞIM!

Çiçeği burnunda anne-baba minik kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Merve Dinçkol'dan ilk paylaşım geldi. Kızının minik elini tuttuğu duygusal kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü spiker, paylaşımına "Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım" notunu düştü.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...
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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’dan kızlarıyla ilk paylaşım! Minik Defne Yaz böyle görüntülendi...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL