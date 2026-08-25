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Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim'in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!
Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim'in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'ndaki Slovenya galibiyeti sonrası sevincini basketbolcu sevgilisi Onuralp Bitim ile paylaştı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Bitim, 3-1'lik zaferin ardından saha kenarına gelen Baladın'ı öperek tebrik etti.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:17