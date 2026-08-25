Trend Galeri Trend Magazin Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim'in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim'in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'ndaki Slovenya galibiyeti sonrası sevincini basketbolcu sevgilisi Onuralp Bitim ile paylaştı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Bitim, 3-1'lik zaferin ardından saha kenarına gelen Baladın'ı öperek tebrik etti.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:17
Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki kritik mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Saha içinde çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-1'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise tüm dikkatler tribünlere çevrildi.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Onuralp Bitim de vardı. Sahadaki mücadelesi boyunca sevgilisine tribünden destek veren başarılı basketbolcu, maç boyunca heyecana ortak oldu.

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Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Yıldız voleybolcu Hande Baladın ise 3-1'lik Slovenya zaferinin ardından son düdük çalar çalmaz sevgilisinin yanına koştu.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Milli formayla sahada mücadele eden Hande Baladın'ı maç boyunca tribünden destekleyen Onuralp Bitim, karşılaşma biter bitmez sevgilisini öperek tebrik etti.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER VOLEYBOLCU EDA ERDEM OLMUŞTU

Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları'nda Eda Erdem, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı olmuştu. Başarı kadar Erdem'in özel hayatı da mercek altına alındı.

38 yaşındaki milli voleybolcunun 14 yıllık eşi, sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Erdem'in sevgi dolu evliliği ve eşi hakkında merak edilenler…

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in 14 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Eda Erdem Dündar, bundan 14 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine giren Eda Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Henüz anne baba olmayan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

ZEHRA GÜNEŞ

Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızda elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Güzellikleri ile dikkat çeken Zehra, İrem Nur ve Mina her paylaşımıyla takipçilerini hayran bırakıyor:

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Yaptığı bloklar ile adından söz ettiren 25 yaşındaki yıldız isim Zehra Güneş'in başarısı kadar kariyeri, ailesi ve tarzı da gündemde.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken milli voleybolcu şimdilerde Olimpiyat Oyunları için Paris'te.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Oyun performansıyla dikkat çeken Zehre Güneş'in kız kardeşleri de hem başarı hem güzellik olarak ablalarının tahtına aday.

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablalarının izinde.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

İşte, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş'in takipçileri ile paylaştıkları o kareler:

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Vakıfbank'ta orta oyuncu olan ablaları Zehra Güneş'in izinden giden kız kardeşler voleybolda başarıyı hedefliyor.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Güneş'in kız kardeşlerim İrem Nur Güneş ve Mina Güneş sosyal medyada her gün büyüyen bir takipçi kitlesine sahip.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Zehra Güneş'in kız kardeşleri kadar özel hayatı da merak konusu.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Modaya ilgisi ile bilinen milli sporcu sevgilisi ile de daha önce gündeme gelmişti.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Kendisi gibi milli voleybolcu olan Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönen Zehra Güneş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

Filenin Sultanı zaferini böyle kutladı! Hande Baladın ile yıldız basketbolcu Onuralp Bitim’in tribündeki romantik anları geceye damga vurdu!

2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.