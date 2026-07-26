Trend Galeri Trend Magazin Filenin Sultanı Zehra Güneş'in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi görmeye devam ediyor. Ünlü voleybolcunun kendisi gibi voleybolcu kardeşleri Mina ve İrem Güneş de performansları ve dikkat çeken güzellikleriyle gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 26.07.2026 01:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 01:40