Trend Galeri Trend Magazin Filenin Sultanı Zehra Güneş'in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi görmeye devam ediyor. Ünlü voleybolcunun kendisi gibi voleybolcu kardeşleri Mina ve İrem Güneş de performansları ve dikkat çeken güzellikleriyle gündeme geldi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.07.2026 01:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 01:40
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor. İşte güzellikleriyle de hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Zehra Güneş'in kız kardeşlerinden İrem Nur son olarak Edremit Beld. Altınoluk'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor. Mina Güneş ise Fenerbahçe 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor.

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Serhat Özcan - Reha Özcan

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Naz Elmas-Açelya Elmas

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hadise

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in en büyük rakipleri evden çıktı! Kız kardeşleri Mina ve İrem Güneş tahtına aday!

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu