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Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

İrlandalı yazar Sally Rooney, yasaklı "Palestine Action" grubuna verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif alamadığını duyurdu. Mevzuat gereği sözleşmelerin yerine getirilmesinin suç teşkil edebileceğini belirten Rooney, yayınevi Faber'in kararıyla eserlerinin İngiltere'de tüm formatlarda satıştan çekilmesini onayladı.

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AA
Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 14:05
Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

"The Guardian" gazetesinin haberine göre, "Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı eserleriyle tanınan Rooney, Palestine Action'a kamuoyu önünde verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını belirtti. Yazar Rooney, "Palestine Action"ın Temmuz 2025'te İngiltere'de terör örgütü ilan edildiğini, ertesi ay ise gruba desteğini sürdüreceğini belirten görüş yazısı kaleme aldığını hatırlattı.

Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

Rooney, "Eserlerimin İngiltere'de yayımlanmasına yönelik sözleşmelerin yerine getirilmesi artık ciddi suç teşkil edebilir. İstişare ve değerlendirme sürecinin ardından, benim de tam onayımla, yayınevim Faber eserlerimi artık İngiltere'de satışa sunamayacağına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

Yazar, inançları ve niyetleri konusunda kamuoyuna karşı dürüst olmak için elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Bunun sonuçlarını kabul etmeye tamamen hazırım." ifadesine yer verdi.

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Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

YAYINEVİ, ROONEY'NİN KİTAPLARINI İNGİLTERE'DE ARTIK SATIŞA SUNAMAYACAK

Rooney'nin İngiltere ve İrlanda'daki yayınevi Faber de yaptığı açıklamada, mevcut İngiltere mevzuatı nedeniyle yazarın ülkedeki kitap satışlarından elde ettiği gelirin kendisine aktarılamadığını bildirdi. Açıklamada, "Bir yazarın eserlerini satıp kazancını kendisine aktaramamak, bir yayınevi açısından kabul edilemez bir durumdur." ifadesine yer verildi. Yayınevinin açıklamasında, bu nedenle, Rooney'nin tam onayıyla eserlerinin İngiltere'de hiçbir formatta satışa sunulmaması kararı alındığı belirtildi.

Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

Ayrıca, açıklamada, yayınevinin, Rooney'nin eserlerini yayımlamaktan gurur duyduğu ve kitaplarının diğer ülkelerde satışına devam edileceği kaydedildi.

Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

TELİF GELİRLERİNİ "PALESTİNE ACTİON" GRUBUNA AKTARACAĞINI DUYURMUŞTU

İrlandalı yazar Rooney, geçen yıl iki romanının İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki uyarlamalarından elde ettiği telif gelirlerini, "Palestine Action" grubunu desteklemeye devam etmek için kullanacağını bildirmişti. Rooney, İngiltere'nin Palestine Action'ı yasaklamasına rağmen gruba desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Eğer İngiltere devleti bunu terörizm olarak görüyorsa, belki de faaliyetlerimi finanse eden WH Smith ve BBC gibi kuruluşları da incelemeli." ifadesini kullanmıştı.

Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

Yazar Rooney, gözaltına alınma endişesi nedeniyle ödül almak üzere İngiltere'ye yapmayı planladığı ziyareti de iptal etmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör