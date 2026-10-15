Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak

TELİF GELİRLERİNİ "PALESTİNE ACTİON" GRUBUNA AKTARACAĞINI DUYURMUŞTU

İrlandalı yazar Rooney, geçen yıl iki romanının İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki uyarlamalarından elde ettiği telif gelirlerini, "Palestine Action" grubunu desteklemeye devam etmek için kullanacağını bildirmişti. Rooney, İngiltere'nin Palestine Action'ı yasaklamasına rağmen gruba desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Eğer İngiltere devleti bunu terörizm olarak görüyorsa, belki de faaliyetlerimi finanse eden WH Smith ve BBC gibi kuruluşları da incelemeli." ifadesini kullanmıştı.