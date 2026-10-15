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Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak
Filistin’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı! Ünlü yazar Sally Rooney’den geri adım yok! Kitapları İngiltere’de satılmayacak
İrlandalı yazar Sally Rooney, yasaklı "Palestine Action" grubuna verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif alamadığını duyurdu. Mevzuat gereği sözleşmelerin yerine getirilmesinin suç teşkil edebileceğini belirten Rooney, yayınevi Faber'in kararıyla eserlerinin İngiltere'de tüm formatlarda satıştan çekilmesini onayladı.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 14:05