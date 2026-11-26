Sivas'taki etkinlikleri duyuran bir Instagram hesabında yer alan paylaşımda, ünlü rapçinin 19 Aralık Cumartesi günü kentte sahne alacağı iddia edildi. Konserin gerçekleştirileceği belirtilen otelin de etkinliği doğruladığı ileri sürüldü. Ancak organizasyonun kim tarafından düzenleneceği, konser gelirinin nereye aktarılacağı ve etkinliğin ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.