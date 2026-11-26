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Filistin'e verdiği destekle gündeme gelmişti! Rapçi Macklemore Sivas'a mı geliyor? Sosyal medyayı sallayan konser iddiası!
Filistin'e verdiği destekle gündeme gelmişti! Rapçi Macklemore Sivas'a mı geliyor? Sosyal medyayı sallayan konser iddiası!
Filistin'e verdiği destekle ve bu kapsamda düzenlediği yardım konserleriyle gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Macklemore hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sanatçının, Sivas'ta sahne alacağı öne sürüldü. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 26.11.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 15:18