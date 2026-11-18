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Filtrenin dozunu kaçırdı! Safiye Soyman'ın 'Ölümsüz aşk' paylaşımındaki o detay çok konuşuldu...
Filtrenin dozunu kaçırdı! Safiye Soyman'ın "Ölümsüz aşk" paylaşımındaki o detay çok konuşuldu...
Türk sanat müziğinin sevilen ismi Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile çekilen romantik karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Ölümsüz Aşk" notunu düşen ünlü sanatçının fotoğrafındaki yoğun filtre kullanımı ise kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 09:00