TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından takipçiler iki farklı gruba ayrıldı:

Birçok takipçi, "Safiye Hanım bu kadar filtreye gerçekten gerek var mı?", "Yapay zeka bile bu kadarını yapamaz" gibi esprili ve eleştirel yorumlarda bulundu.