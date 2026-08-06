Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Sosyal medyada filtreli paylaşımlar peş peşe gelirken, Demet Akalın doğallığıyla dikkat çekti. Tatilden yaptığı filtresiz paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, doğal haliyle beğeni topladı. Akalın'ın samimi karesi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Öte yandan Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik karelerle adından söz ettiriyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını takipçileriyle buluşturan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zaman tüneline sokmuştu. Geçen günlerde Instagram hesabından gençlik yıllarına uzanan bu kareyi yayınlayan Demet Akalın, paylaşımına 'Gözümde ışık bile varmış, gençlik' notunu eklemişti. Paylaşılan kare, nostalji tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kısa sürede binlerce beğeni ile yorum almıştı. 2008 GÜNLERİNDEN BİR KARE! Öte yandan geçen günlerdeki paylaşımında 2008 yılına ait bir fotoğrafına yer veren Demet Akalın, o dönem sahne ve ekranlarda fırtınalar estiren aynalı elbisesi ve beyaz eldivenleriyle dikkat çekmişti. Kabarık sarı saçları ve iddialı makyajıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, o yıllardaki tarzıyla 'ikon' olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı. Aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Akalın, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı nostaljik kare ile çok konuşulmuştu. 90'LI YILLARA GÖTÜRDÜ 90'lı yıllara ait bir videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Akalın'ın 'Özlenen Yıllar' notuyla yayınladığı ve kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma beğeni yağdı. Demet Akalın 90'lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video Paylaşıma 'Çok güzelmiş Demo, Javline yok, botoks yok, dolgu yok, doğallık var, 'Güzelliği şaka mı?', 'Saçı çok güzelmiş', 'Özlendi o yıllar' yorumları geldi. Peki diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi nasıl? İşte geçmişten günümüze bambaşka birine dönüşen ünlü isimler... SILA TÜRKOĞLU SILA TÜRKOĞLU HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA