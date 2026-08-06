Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

2008 GÜNLERİNDEN BİR KARE!

Öte yandan geçen günlerdeki paylaşımında 2008 yılına ait bir fotoğrafına yer veren Demet Akalın, o dönem sahne ve ekranlarda fırtınalar estiren aynalı elbisesi ve beyaz eldivenleriyle dikkat çekmişti. Kabarık sarı saçları ve iddialı makyajıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, o yıllardaki tarzıyla "ikon" olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.