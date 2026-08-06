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Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Herkesin filtreli ve kusursuz karelerini paylaştığı sosyal medyada Demet Akalın, doğallığından ödün vermedi. Ünlü şarkıcı, tatilden paylaştığı filtresiz cesur paylaşımıyla beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 14:19
Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Sosyal medyada filtreli paylaşımlar peş peşe gelirken, Demet Akalın doğallığıyla dikkat çekti.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Tatilden yaptığı filtresiz paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, doğal haliyle beğeni topladı.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Akalın'ın samimi karesi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Öte yandan Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik karelerle adından söz ettiriyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını takipçileriyle buluşturan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zaman tüneline sokmuştu.

Geçen günlerde Instagram hesabından gençlik yıllarına uzanan bu kareyi yayınlayan Demet Akalın, paylaşımına "Gözümde ışık bile varmış, gençlik" notunu eklemişti.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Paylaşılan kare, nostalji tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kısa sürede binlerce beğeni ile yorum almıştı.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

2008 GÜNLERİNDEN BİR KARE!

Öte yandan geçen günlerdeki paylaşımında 2008 yılına ait bir fotoğrafına yer veren Demet Akalın, o dönem sahne ve ekranlarda fırtınalar estiren aynalı elbisesi ve beyaz eldivenleriyle dikkat çekmişti. Kabarık sarı saçları ve iddialı makyajıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, o yıllardaki tarzıyla "ikon" olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Akalın, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı nostaljik kare ile çok konuşulmuştu.

90'LI YILLARA GÖTÜRDÜ

90'lı yıllara ait bir videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Akalın'ın "Özlenen Yıllar" notuyla yayınladığı ve kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma beğeni yağdı.

Demet Akalın 90'lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

Paylaşıma "Çok güzelmiş Demo, Javline yok, botoks yok, dolgu yok, doğallık var, "Güzelliği şaka mı?", "Saçı çok güzelmiş", "Özlendi o yıllar" yorumları geldi.

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

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SILA TÜRKOĞLU

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

SILA TÜRKOĞLU

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

HİLAL ALTINBİLEK

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

HİLAL ALTINBİLEK

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

HİLAL ALTINBİLEK

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

ŞARKICI HADİSE

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

ŞARKICI HADİSE

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

ŞARKICI HADİSE

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Filtreye ihtiyaç duymadı! Demet Akalın tatilde doğallığını konuşturdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ