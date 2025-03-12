Trend Galeri Trend Magazin Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra Ceyda Ateş'in akşam yemeği de olay oldu...

Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra Ceyda Ateş'in akşam yemeği de olay oldu...

Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika'ya taşınmış ve oyunculuk kariyerine ara vermişti. Ancak güzel oyuncu, ekranlara ara vermiş olsa da sosyal medya hesabında aktif olarak, takipçileriyle iletişim halinde kalmaya devam etti. Ailesiyle birlikte yeni hayatını Amerika'da sürdüren Ateş, zaman zaman paylaşımlarıyla hayranlarını güncel hayatından haberdar ediyor. Ceyda Ateş son olarak, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyada gündem olan akşam yemeği paylaşımına karşılık, kendi akşam yemeği keyfini takipçileriyle paylaştı. Ateş'in oldukça fit öğününü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!