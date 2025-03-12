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Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra Ceyda Ateş'in akşam yemeği de olay oldu...

Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika'ya taşınmış ve oyunculuk kariyerine ara vermişti. Ancak güzel oyuncu, ekranlara ara vermiş olsa da sosyal medya hesabında aktif olarak, takipçileriyle iletişim halinde kalmaya devam etti. Ailesiyle birlikte yeni hayatını Amerika'da sürdüren Ateş, zaman zaman paylaşımlarıyla hayranlarını güncel hayatından haberdar ediyor. Ceyda Ateş son olarak, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyada gündem olan akşam yemeği paylaşımına karşılık, kendi akşam yemeği keyfini takipçileriyle paylaştı. Ateş'in oldukça fit öğününü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:38
Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel’den sonra Ceyda Ateş’in akşam yemeği de olay oldu...

Ceyda Ateş, 2011 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan "Adını Feriha Koydum" dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve oyunculuk kariyerine hızlı bir şekilde devam etmişti.

Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel’den sonra Ceyda Ateş’in akşam yemeği de olay oldu...

Ancak güzel oyuncu, bir süre sonra kariyerine ara vererek, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya taşınmıştı.

Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel’den sonra Ceyda Ateş’in akşam yemeği de olay oldu...

Ateş'in bu evliliğinden Talia adından dünyalar tatlısı bir kızı olmuştu.

Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel’den sonra Ceyda Ateş’in akşam yemeği de olay oldu...

Ceyda Düvenci, her ne kadar oyunculuk kariyerine ara verse de sosyal medya hesabında aktiflik gösterek takipçileriyle iletişim halinde kaldı.

Fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Çağla Şıkel’den sonra Ceyda Ateş’in akşam yemeği de olay oldu...

Sık sık hesabında paylaşım yapan Ateş, ailesiyle çektiği videolarla büyük beğeni topluyor.