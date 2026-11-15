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Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!
Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!
Ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne – baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bertuğ Yıldırım'ın eşi Oriana Yıldırım, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. İşte o mutlu aile pozları!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:21