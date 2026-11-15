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Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne – baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bertuğ Yıldırım'ın eşi Oriana Yıldırım, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. İşte o mutlu aile pozları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:21
Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin ardından Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla tanınan Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla ilan eden ikili, geçtiğimiz yılın kasım ayında bir teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Teklifin ardından fazla zaman kaybetmeyen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Evliliklerinin hemen ardından bebek beklediklerini duyuran ikiliden Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" sözleriyle hayranlarına ilan etmişti.

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Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

MİLLİ FUTBOLCU BABA OLDU!

Çiftin heyecanla beklediği erkek bebekleri temmuz ayında dünyaya gelmişti. Babalık ve annelik sevincini yakın çevreleriyle paylaşan Bertuğ ve Oriana Yıldırım, oğullarına "Fernando Savaş" adını vermişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Son olarak ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da görüntülenmişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Yeni doğan bebekleriyle alışveriş turuna çıkan çift, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Yıldırım çifti, "Tarif edilemez bir duygu yaşıyoruz. Çok mutluyuz'' diye konuşmuştu.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Daha önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, sosyal medyada yeni paylaşımlarıyla ilgi çekti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Oriana Gomes Yıldırım, bugün oğluyla ve aile yaşamıyla ilgili yeni paylaşımlar yaparak beğeni topladı.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile eşi Oriana Yıldırım, mutlu aile yaşantılarından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Son olarak Oriana Yıldırım'ın yaptığı paylaşımlar takipçilerinin ilgisini çekti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Oğullarıyla birlikte objektif karşısına geçen çiftin mutluluğu karelere yansıdı.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

MİNİK YILDIRIM'IN FORMASI BİLE HAZIR!

Özellikle minik bebek için hazırlanan futbol forması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcu babasının izinden mi gidecek sorusunu akıllara getiren forma, sosyal medyada da ilgi gördü.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Bertuğ ve Oriana Yıldırım'ın aile pozları kısa sürede beğeni toplarken, takipçilerinden çifte çok sayıda güzel yorum geldi.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

İşte ünlü çiftin paylaştığı o kareler!

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

İşte ünlü çiftin paylaştığı o kareler!

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN ÖZEL HAYATINDAKİ GELİŞMELER...

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek, mimar eşi Esin Matraş ile aşkını gözler önüne sermişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik akşam yemeği fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıkmıştı.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi vermişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaşmıştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düşmüştü.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum gelmişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirmişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katılmıştı.

Forması bile hazır! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım’dan minik oğluyla mutlu aile pozu: Zamanı geldi!

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunmuştu.