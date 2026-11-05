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Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Formula 1 dünyasının başarılı ve sevilen isimlerinden Ferrari pilotu Charles Leclerc, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Charles Leclerc ve eşi Alexandra Saint Mleux dünyaya gelen bebeklerini paylaştı. Çiftin bu paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 17:17