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Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Formula 1 dünyasının başarılı ve sevilen isimlerinden Ferrari pilotu Charles Leclerc, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Charles Leclerc ve eşi Alexandra Saint Mleux dünyaya gelen bebeklerini paylaştı. Çiftin bu paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 17:17
Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Pistlerdeki hızı ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Ferrari'nin Monaco'lu yıldız pilotu Charles Leclerc, bu kez özel hayatındaki büyük mutlulukla gündeme geldi.

Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla baba olduğunu açıklayan ünlü sporcuya, takipçileri tebrik mesajları yağdırdı.

Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Monakolu pilot Charles Leclerc, Fransız model ve influencer olan Alexandra Saint Mleux ile 28 Şubat 2026'da masalsı bir düğünle evlenmişti.

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Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Çift ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşarken, sosyal medya hesaplarından da bunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

BU KAREYLE PAYLAŞTILAR!

Çift, 3 Kasım 2026 tarihinde dünyaya gelen ve adını Bianca koydukları kız bebeklerini duygu dolu bu kareyle paylaştı ve şu notu düştü:

"Bianca. 3.11.26"

Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

Müjdeli haberin ardından çiftin bu paylaşımı milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

Formula 1 dünyasında bebek sevinci! Ferrari pilotu Charles Leclerc baba oldu: İşte o duygu dolu paylaşım...

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